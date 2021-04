Hannover

In Niedersachsen können sich seit Montag Menschen über 60 Jahre für eine Corona-Impfung mit Astrazeneca anmelden. Wie viele solcher Impfungen möglich seien, konnte das Sozialministerium in Hannover zunächst nicht mitteilen. Das hänge unter anderem davon ab, wie viele Dosen bei dem vergangenen Impfwochenende verteilt worden seien. Dazu wolle man am Montag Bilanz ziehen, sagte eine Sprecherin. Dem Plan nach sollten am Samstag und Sonntag 70 000 Dosen Astrazeneca verimpft werden.

Das Impfportal des Landes war am Montagmorgen wegen einer Anpassung zunächst nicht erreichbar. An der Hotline vertröstete eine automatische Ansage Anrufer auf später.

Gesundheitsministerin will an Impfreihenfolge festhalten

Derzeit werden in Niedersachsen Menschen der Priorisierungsgruppe zwei geimpft. Das sind Menschen zwischen 70 und 80 Jahren, Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen und das Personal in Grundschulen und Kitas. Voraussichtlich werde die Impfung dieser Gruppe mit dem April abgeschlossen, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Montag dem Sender NDR Info. Im Mai komme die Priorisierungsgruppe drei aller Menschen zwischen 60 und 70 Jahren an die Reihe.

Die Ministerin sprach sich dafür aus, diese festgelegte Reihenfolge einzuhalten. "Wenn Sie sich die Todeszahlen in Niedersachsen und in Deutschland angucken, dann sehen Sie, es sind vor allem die Älteren und schwer Erkrankten", sagte Behrens. Voraussichtlich Ende Mai werde man so weit sein, dass man sich insgesamt von der Priorisierung

verabschieden könne. "Das können wir nur dann machen, wenn wir genügend Impfstoff haben."