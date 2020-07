Hannover

Fast wäre Günter-Helge Strickstrack in die SPD eingetreten, damals, 1945. Doch ein Vorredner des legendären SPD-Gründers Kurt Schumacher stieß Strickstrack sauer auf – und so schloss sich der damals 25-Jährige lieber einer anderen, ganz neuen Bewegung an. Strickstrack wurde eines der Gründungsmitglieder der CDU erst in Niedersachsen und dann auf Bundesebene. Seither hat Strickstrack alle Bundeskanzler und alle Bundespräsidenten persönlich kennengelernt und blieb bis ins hohe Alter ein scharfsinniger Beobachter der Politik. Am Montag ist Strickstrack im Alter von 99 Jahren in Hannover gestorben, teilte der CDU-Landesverband am Dienstag mit.

Adenauer war sein Favorit

Vor dem Gründungsparteitag der Bundes-CDU 1950 in Goslar durfte Strickstrack Bundeskanzler Konrad Adenauer durch die Stadt führen. Bis zuletzt war der Rheinländer für ihn der beste CDU-Vorsitzende und Kanzler, auf Platz zwei lag für ihn Angela Merkel. Mit Helmut Kohl teilte er zwar die Vorliebe für Strickjacken, hielt aber sonst nicht viel von dessen hemdsärmeliger Art. „Herr Adenauer hätte Angela Merkel nie sein ,Mädchen‘ genannt“, beschwerte sich Strickstrack einmal.

Anzeige

Der junge Günter-Helge Strickstrack (rechts) mit Bundeskanzler Konrad Adenauer. Quelle: privat

Weitere HAZ+ Artikel

Der passionierte Jäger und gläubige Protestant Strickstrack legte immer Wert auf gute Manieren. Er war ein Konservativer, der durchaus bedauerte, „dass der konservative Teil der CDU nicht mehr so ausgeprägt“ sei. Doch er hielt seiner Union die Treue und hätte sich zur Bundestagswahl 2017 sogar eine Koalition mit den Grünen vorstellen können.

Althusmann würdigt Verstorbenen

„Die CDU in Niedersachsen und die CDU Deutschlands verlieren mit dem Gründungsmitglied der CDU eine große Persönlichkeit und einen starken Streiter für die Werte und Ziele der Christlich Demokratischen Union“, würdigte CDU-Landeschef Bernd Althusmann den Verstorbenen. Auf dem Landesparteitag im November und dem Bundesparteitag im Dezember werde mit Strickstrack „Ein bekanntes Gesicht und ein Freund“ fehlen.

Von Heiko Randermann