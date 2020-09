Hannover

In Niedersachsen nehmen die Verstöße gegen den Datenschutz in Wirtschaft und Politik zu. Bei der Landesdatenschutzbeauftragten Barbara Thiel gingen im vergangen Jahr so viele Beschwerden ein wie nie zuvor. In der Kritik steht dabei auch die Landesregierung. So weigert sich die Staatskanzlei laut Thiel, eine „nicht rechtskonforme“ und von ihrer Behörde beanstandete Facebook-Fanseite zu schließen. Es sei nicht geklärt, was mit den Daten der Nutzer passiere und wer dafür die Verantwortung trage.

Welchen Zweck hat die Bildungscloud ?

Auch bei der niedersächsischen Bildungscloud, an die das Kultusministerium alle Schulen anschließen will, gibt es laut Thiel Klärungsbedarf. „Es lässt sich nicht erkennen, welchem Zweck die Bildungscloud dient und welche Datenströme es dort gibt“, sagte Thiel am Donnerstag bei der Vorstellung des Datenschutzberichtes 2019. Das Ministerium habe die angeforderten Dokumentationen bisher nicht vorgelegt. „Ich kann es nicht prüfen“, kritisierte die oberste Datenschützerin des Landes.

Im vergangenen Jahr reichten Betroffene 1882 Beschwerden bei der Datenschutzbeauftragten ein, dies waren fast doppelt so viele wie 2018. Für dieses Jahr zeichnet sich ein weiterer Anstieg ab – im ersten Halbjahr gingen mehr als 1200 Beschwerden ein, davon rund 150 im Zusammenhang mit coronabedingten Kontaktangaben etwa in Restaurants oder beim Friseur. „Ich führe das auf eine gesteigerte Sensibilität der Bevölkerung zurück“, sagte Thiel.

Geldbußen von 480.000 Euro

Die Datenschutzbeauftragte hat im vergangenen Jahr Geldbußen in Höhe von fast 480.000 Euro verhängt. Dabei ging es unter anderem um Videoüberwachung ohne Rechtsgrundlage im Einzelhandel und in Fitnessstudios oder das unerlaubte Filmen mit sogenannten Dashcams im Straßenverkehr. Niedrige Bußgelder wurden laut Thiel in der Regel bezahlt, höhere Bußgelder, die auch über 100.000 Euro liegen könnten, seien dagegen vor Gericht angefochten worden.

„Datenschutz ist kein Luxusgut, sondern ein Grundrecht, das geachtet und verteidigt werden muss“, sagte Thiel. Das müsse unter anderem beim Erlass neuer Gesetze und Verordnungen berücksichtigt werden – auch in Krisenzeiten. „Während der Corona-Pandemie wurde meine Behörde häufig nur unzureichend oder überhaupt nicht in die Gesetzgebung eingebunden, obwohl das dringend nötig gewesen wäre.“

Opposition gibt schlechte Noten

Die Landtagsopposition forderte die rot-schwarze Koalition auf, die Kritik ernst zu nehmen. Die Hinweise der Datenschutzbeauftragten zur Bildungscloud, zur Digitalisierung der Verwaltung und zum Polizeigesetz seien von der Landesregierung komplett überhört worden, kritisierte der FDP-Abgeordnete Marco Genthe. Die Grünen forderten, dass es möglich sein müsse, auch Bußgelder gegen Behörden zu verhängen. „Für den Datenschutz in unserem Land müssen wir leider mit einer einfachen Schulnote feststellen: Mangelhaft“, sagte die Grünen-Politikerin Susanne Menge.

Von Marco Seng