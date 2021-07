Hannover/Schüttorf

Der Betreiber einer der größten Diskotheken Deutschlands geht gerichtlich gegen die niedersächsische Landesregierung vor. Der Chef des „Index“ in Schüttorf (Grafschaft Bentheim) hat einen Eilantrag beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg gegen die neue Corona-Verordnung eingereicht, die besagt, dass Discos ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 10 schließen müssen. Auch im davon betroffenen Hannover stoßen die neuen Vorgaben auf Unverständnis. Seit Mittwoch haben Bars und Clubs in der Landeshauptstadt geschlossen.

„Man kann sich wirklich fragen, ob die Maßnahmen alle so richtig sind“, sagt Martin Polomka, Chef des RP5, Palo Palo und der Osho-Diskothek am Raschplatz. Die Clubs in Hannover hätten alle vorgeschriebenen Vorgaben wie Kontaktdatenerfassung und das Kontrollieren negativer Corona-Tests erfüllt. Genesene und Geimpfte mussten nicht mitgezählt werden, jetzt würden sie vom Land plötzlich doch als ansteckend eingestuft. Trotz all der widersprüchlichen Vorgaben der Politik seien jetzt Bars, Clubs und Discos erneut die Leidtragenden. Polomka: „Aber wir sind nicht schuld.“

Diskotheken keine Pandemietreiber

„Wir sind nicht schuld“: Martin Polomka, Chef vom RP5, Palo Palo und Osho. Quelle: Irving Villegas

Der „Index“-Chef aus Schüttorf strebt deshalb beim OVG ein sogenanntes Normenkontrollverfahren an. Es gebe keine Belege dafür, dass Diskotheken generell Pandemietreiber seien. Betreiber Holger Bösch sagte den „Grafschafter Nachrichten“, seine Diskothek hatte an den lediglich 15 Öffnungstagen rund 30.000 Besucher. Diese seien sehr verantwortungsvoll gewesen. Der Club-Betreiber lud die niedersächsische Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) ein, sich selbst ein Bild vom Hygienekonzept der Diskothek zu machen.

Seit Mittwoch dürfen Shisha-Bars, Clubs und Discos in Niedersachsen nur noch dann offen haben, wenn in ihren Kommunen der Inzidenzwert unter 10 liegt. Sie ist als Übergangsregelung gedacht – bis sich Bund und Länder auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt haben. Die niedersächsische Entscheidung ist eine Reaktion auf zuletzt rasant gestiegene Infektionszahlen und Quarantänefälle nach diversen Feiernächten, darunter auch in Hannover und Osnabrück.

Osho-Chef: „Gnadenlos den Stecker gezogen“

Landesweit sollen Bösch bereits mehr als 25 weitere Disco-Betreiber aus 18 Kreisen in seinem Gerichtsvorhaben bestärken. Theo Vagt, Chef der Dax-Bierbörse, gehört bislang zwar nicht zu den Unterstützern. Aber auch er blickt nun gespannt nach Lüneburg, macht sich angesichts zurückliegender Gerichtsentscheidungen allerdings wenig Hoffnung: „Die Situation ist einfach schrecklich.“ Osho-Chef Polomka wagt ebenfalls keine Prognose: „Erst einmal abwarten, was passiert.“ Die Clubs durften Anfang Juni wieder öffnen, bloß drei Wochen davon konnte Vagt seine Bierbörse zu 100 Prozent nutzen – davor und danach war die Kapazität auf die Hälfte beschränkt.

Das monatelange Hin und Her ist „ein Drama“. Angestellte wurden in Kurzarbeit geschickt, kehrten für wenige Wochen zurück – und müssen gleich wieder gehen. „Wir bestellen ja auch Waren und schmeißen sie jetzt wieder weg“, sagt Vagt. Ähnlich äußert sich Polomka: „Es war ein Kraftakt, alles wieder hochzufahren.“ Beide sind der Ansicht, bis zum erneuten endgültigen Disco-Aus hätten erst weitere Zwischenschritte ergriffen werden müssen – etwa eine noch strengere Gäste-Obergrenze oder das verpflichtende Testen am Eingang anstatt mitgebrachter Ergebnisse. Polomka: „Aber stattdessen wird gnadenlos der Stecker gezogen.“

Von Peer Hellerling