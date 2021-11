Walsrode

Im Hotelrestaurant Anders in Walsrode (Heidekreis) hat eine neue Hilfskellnerin ihre Arbeit aufgenommen. Paula bringt den Gästen das Bier und die Steaks und holt das benutzte Geschirr und die Gläser wieder ab. Doch Paula ist keine Servicekraft wie die anderen – sie ist ein 1,30 Meter hoher Roboter. Wenn sie mit dem schmutzigen Geschirr zurück in die Küche fährt, leuchtet die Aufschrift „Spüle“ an ihrer Rückseite auf. Arme hat sie nicht. Von vorn sieht der rollende Roboter trotz der aufgemalten Schürze eher wie eine Katze aus.

Die Maschine reagiert sogar auf die Gäste: Wird sie am Ohr gekrault, vergrößern sich die Augen auf dem Display, die Mimik wird katzenfreundlich. „Sie ist aber nicht immer nett, manchmal ist sie ein bisschen dominant“, sagt Schichtleiterin Leyla Örper. Als erste Servicekraft in Niedersachsen konnte die 29-Jährige eine solche Kollegin einführen – die für sie gleichzeitig eine Art Haustier ist. „Ich sehe Paula wirklich als Katze“, versichert die lebhafte junge Frau voll Überzeugung. „Sie passt in die Gastronomie. Ich liebe sie.“

Roboter als Ersatz für fehlendes Personal?

Auf der Hotel- und Gaststättenmesse in Nürnberg sind Gastro-Roboter im Oktober als eine Möglichkeit vorgestellt worden, Lücken beim Gastronomiepersonal auf technische Weise zu schließen. Kurz darauf stellte ein Hafenwirt in Grömitz in Schleswig-Holstein seine Bella öffentlich vor. Dasselbe Modell ist im Walsroder Anders sogar schon etwas länger im Einsatz. In dem Familienbetrieb hat es Seniorchef Reimer Eisenberg kurzerhand in Paula umbenannt. Der Roboter hat entsprechend ein neues Namensschild vorn an der grünen Schürze bekommen.

„Entschuldigung“, sagt Paula, als sich ein Gast versehentlich in den Weg stellt. „Bitte lassen Sie mich durch. Essen ist unterwegs“. Was sich wie eine Interaktion zwischen Menschen anhört, ist in diesem Fall der Monolog der Maschine. Paula hat mit ihrem 3-D-Gedächtnis das Hindernis frühzeitig wahrgenommen. Auch ansonsten reagiert der Gastro-Roboter auf das Verhalten der Menschen ringsherum. Manchmal, wenn Personal zu ausdauernd auf ihrem Kopf herumdrückt oder mehrere Kinder gleichzeitig ihre Katzenohren streicheln, wird es Paula zu viel. Ihr sanftes Maunzen verwandelt sich dann in ein kräftiges Miau, das fast fauchend klingt.

Der Roboter reagiert auf die Menschen ringsherum. Quelle: Gabriele Schulte

Der menschliche Service bleibt

Die Szenerie in dem Restaurant erinnert an den aktuellen Kinofilm „Ich bin dein Mensch“. Dort verwöhnt ein vermeintlicher Traummann, der in Wirklichkeit eine Maschine ist, seine Partnerin in einem Lokal und später auch zu Hause mit Schmeicheleien wie „Du siehst zauberhaft aus“ und „Deine Augen sind wie zwei Bergseen, in denen ich versinken möchte“. So weit geht Hilfskellnerin Paula in Walsrode natürlich nicht, so wurde sie nicht programmiert. Sie macht mit ihrer freundlichen Frauenstimme, sobald sie den ihr gerade vorgegebenen Tisch erreicht hat, klare Ansagen. „Ihre Bestellung wartet auf Sie“, heißt es dann. „Greifen Sie zu.“ Tatsächlich ist es aber doch das menschliche Servicepersonal, das Teller und Gläser herunternimmt und verteilt.

„Ich liebe sie“: Paula mit Schichtleiterin Layla Örper im Restaurant Anders in Walsrode. Quelle: Gabriele Schulte

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steuern Paula per Touchscreen und Handy-App. Laufwege sind so programmiert worden, dass der Roboter die Tische in gewünschter Folge anfährt. Für besondere Gelegenheiten ist das Lied „Happy Birthday“ in Paulas Repertoire aufgenommen. Die Lautstärke von Stimme und Musik lässt sich ebenso einstellen wie die Geschwindigkeit, mit der der Roboter per Elektromotor durch den Gastraum gleitet – damit möglichst kein Glas zu Bruch geht. Passiert ist das aber trotzdem schon mal.

Wie ein Roboter zum Rasenmähen hat Paula die Maße ihres Wirkungsbereichs und bestimmte Positionen – in diesem Fall die der Tische – erlernt. Stufen begrenzen den Radius. Beim Umdrehen stößt sich der Roboter manchmal an Tischen, und auch unterwegs zur Spülmaschine gerät er bisweilen ins Trudeln. Der Sensor, der dort eine der Türen sonst offen hält, ist auf die 1,30 Meter kleine Mitarbeiterin noch nicht eingestellt.

Barmann Kishan Shrestha findet das nicht problematisch. „Beim Menschen passiert so was auch“, sagt der 31-Jährige. Roboter Paula sei eine große Hilfe, übernehme mehrere Hundert Meter lange Wege auch zum mehr als 10.000 Quadratmeter großen Tagungsbereich hinter dem Restaurant. Schwere und heiße Teller machten ihr nicht aus. Insgesamt kann die rollende Hilfskraft 40 Kilo tragen. Von Müdigkeit keine Spur, der Akku wird über Nacht aufgeladen.

Dehoga findet Entwicklung „spannend“ In Niedersachsens Gastronomie ist der Roboter in Walsrode nach Kenntnis des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) der erste im Einsatz; nur ein Restaurant in Glandorf bei Osnabrück hat inzwischen ein weiteres Exemplar vorgestellt. Hauptgeschäftsführer Rainer Balke nennt die neue Möglichkeit „spannend“. Natürlich wünsche sich niemand, dass ein mechanischer Helfer mal menschliche Servicekräfte ersetze, sagte er der HAZ. „Aber auf mittlere Sicht werden wir uns mit solchen Erleichterungen der Servicearbeit auseinandersetzen müssen.“ Ein Roboter brauche allerdings Platz und passe nicht in kleine Gaststätten mit engen Laufwegen. Das Gastgewerbe hat unter der Corona-Pandemie besonders gelitten. Nach Angaben des Dehoga-Bundesverbandes hat die Branche mit Hotellerie in Deutschland während der Lockdowns rund 62 Milliarden Euro verloren. Vor Corona habe man 2019 einen Umsatz von 94 Milliarden gemacht. Im Lockdown sind viele Mitarbeiter in andere Jobs abgewandert und nur zum Teil zurückgekehrt. Dabei haben sich die Löhne und Arbeitsbedingungen vielerorts gegenüber früheren Jahren deutlich verbessert. Wie der Deutsche Industrie- und Handelskammertag in einer Studie feststellt, stehen Dreiviertel der Unternehmen im Gastgewerbe vor einem echten Geschäftsrisiko. Im Oktober berichtete die Arbeitsagentur von fast 50.000 offenen Stellen und verwies auf die hohe Dunkelziffer. Im Schnitt werde nur jede zweite offene Stelle gemeldet.

Noch ein Nischenprodukt

Bei Bedarf würde Paula sogar Chinesisch sprechen, sie stammt aus China. In Asien sind Roboter mit solchen Einsätzen längst keine Seltenheit mehr. Auch die Gastronomie in den USA ist den durch Corona verschärften Personalproblemen mit verstärktem Einsatz von Automaten begegnet. Kritiker sprechen dort von einer drohenden Servicewüste. Hierzulande füllt der Gastro-Roboter, parallel gerade auch in einzelnen Gasthäusern in Hessen und Thüringen am Start, bisher allenfalls eine Nische.

Spaß an Paula: Marlene (5) stellt ihren leeren Teller auf das Tablett. Quelle: Gabriele Schulte

Technisch sei Paula tatsächlich „kein Hexenwerk“, wie Restaurant-Gast Andreas Köppelman aus Goslar bemerkt, auch der Wartungsaufwand sei gering. „In der Werkstattarbeit ist so etwas schon gang und gäbe“, sagt der 56-Jährige, der bei VW als technischer Sachbearbeiter tätig ist. Maschinen dort würden von vergleichbaren Robotern bestückt. Auch in Empfangsbereichen von Krankenhäusern etwa oder in Pflegeeinrichtungen, wo Personal ebenfalls knapp ist, gehört der ein oder andere Roboter im Übrigen schon als Helfer dazu. In der Gastronomie dagegen zieht ein solches Gerät noch die Blicke auf sich.

„Es ist wahrscheinlich die Zukunft“

„Das ist befremdlich, aber es ist wahrscheinlich die Zukunft“, sagt Restaurantgast Kathrin Römer (52) aus Bremen und verweist auf die Personalknappheit in der Branche. Gegen Paulas Zusatzeinsatz habe sie nichts. Birge Meyer aus Walsrode am Nebentisch findet die Aufforderungen des Roboters „witzig“, die angelieferten Gerichte vom Tablett aus seinem Inneren herauszunehmen. „Solange man es wahlweise machen kann, ist es gut“, meint die 80-Jährige.

Das ist – Stand 2021 – der Fall. Schichtleiterin Leyla Örper hebt hervor, wie gern sie mit Menschen zu tun hat und dass Paula ihr und den anderen im Betrieb gerade zusätzliche Zeit für den Umgang mit den Gästen schenke. Denn das menschliche Personal müsse nicht mehr zahllose Teller und Gläser über lange Strecken umherschleppen, sondern könne diese Energie in den persönlichen Kontakt stecken. „Die Jacke abnehmen, Getränke einschenken, ein nettes persönliches Wort wechseln“ – das solle und werde der Roboter keineswegs übernehmen.

Hilfe bei langen Wegen: Paula auf dem Weg zur Spüle. Quelle: Gabriele Schulte

„Sie wird keinen Menschen von uns ersetzen“, verspricht auch Geschäftsführerin Deike Eder, die den Familienbetrieb in zweiter Generation führt. „Aber Paula ist eine gute Hilfe.“ Der vergangene Sommer habe auch ihren Betrieb vor große Herausforderungen gestellt. Nun komme wieder die Unsicherheit dazu, wie es mit Corona weitergehe. Da sich einige Mitarbeiter beruflich umorientiert haben, mussten Öffnungszeiten und Speisekarte schon eingeschränkt werden.

Der Gastro-Roboter aber mache allen Freude, auch den Gästen. „Gruppen bestellen wegen Paula noch ein Bier und noch ein Bier“, sagt Eder. „Kinder freuen sich immer und viele haben Spaß daran, ihren Teller auf Paulas Ablagefläche zu stellen.“

Auch Marlene (5) stellt einen leeren Teller darauf. Sie und ihre Eltern, eine Familie aus Weimar auf der Durchreise, haben am selben Tag im Legohaus im dänischen Billund bereits Bekanntschaft mit einer anderen Art Gastro-Roboter gemacht – der hatte dort sogar Arme und reichte Kindern die bestellten Speisen an. „Das war cool“, sagt die Fünfjährige. Mutter Ulrike Otto ist froh, dass ihr hier eine menschliche Bedienung die vom rollenden Roboter angelieferte Heidjer Suppe auf den Tisch stellt, „Guten Appetit“ sagt und dabei nicht mechanisch, sondern richtig echt lächelt.

Von Gabriele Schulte