Niedersachsen: FDP fordert Rücktritt von Gesundheitsministerin Reimann

Hannover

Die FDP-Fraktion im niedersächsischen Landtag hat in einem Brief an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die Entlassung von Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) gefordert. „Meine Fraktion sieht mit großer Sorge, dass es im Verantwortungsbereich der Landesregierung in den letzten Wochen und Monaten zu schwerwiegenden Versäumnissen bei der Bewältigung der Corona-Krise gekommen ist“, steht in dem Schreiben des Vorsitzenden Stefan Birkner vom Sonntag.

Dazu zählt er unter anderem das Chaos um die Vergabe von Impfterminen an über 80-Jährige. „Neben dem verpatzten Impfstart im Dezember und dem nicht nachvollziehbaren Versand von Briefen mit Informationen zu den Impfungen mittels eines externen Dienstleisters wiegt besonders schwer, dass es bis heute nur unzureichend gelingt, die Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen effektiv zu schützen.“

Reimann sei offenkundig „nicht hinreichend in der Lage, ihr Amt in der gebotenen Weise auszuüben, um die aktuelle Krise zu bewältigen“. Daher sei ein personeller Neuanfang an der Spitze des Sozialministeriums nötig, schreibt Birkner.

