Hannover

Die Freizeitparks in Niedersachsen starten bereits in die zweite Saison unter Pandemie-Bedingungen. Die Betreiber versprechen neue Attraktionen und hoffen darauf, dass die Gäste trotz Abstands- und Hygieneregeln kommen. Wer in den kommenden Wochen einen Park besuchen möchte, sollte sich vorab auf der jeweiligen Homepage über die genauen Corona-Auflagen informieren, denn diese unterscheiden sich.

Heide Park Soltau seit 1. Mai geöffnet – diese Corona-Regeln gelten

Bereits seit dem 1. Mai empfängt der Heide Park Soltau wieder Gäste - nach Angaben einer Sprecherin ist er der erste wieder geöffnete Freizeitpark in Deutschland. Um die Abstände einhalten zu können, werden derzeit nur halb so viele Besucher wie vor der Pandemie in das Resort in der Lüneburger Heide gelassen. Vor der Pandemie waren es bis zu 20 000 Besucher, jetzt dürfen bis zu 10 000 Menschen rein. Die Tagesgäste müssen zuvor online gebucht haben und ein negatives Testergebnis mitbringen, das offiziell ausgestellt wurde und nicht älter als 24 Stunden ist. Auch auf dem Parkplatz des Heide Parks gibt es ein Testzentrum. Nicht testen lassen müssen sich vollständig Geimpfte oder Genesene, die dies aber etwa mit dem Impfpass nachweisen müssen.

In Wartebereichen sowie geschlossenen Räumen herrscht Maskenpflicht. Auch das Abenteuerhotel ist wieder geöffnet. „Wir erleben viele glückliche Gäste“, sagte die Sprecherin. Die Menschen halten sich ihr zufolge an die Regeln. Zwei Attraktionen haben geschlossen. Neu ist nach Park-Angaben die Virtual-Reality-Attraktion Ghostbusters 5D. Das Fahrgeschäft in einer Lagerhalle sei im vergangenen Jahr coronakonform mit einer Filteranlage ausgestattet worden.

Serengeti Park Hodenhagen seit 11. Mai geöffnet

Der Serengeti-Park Hodenhagen hat seit dem 11. Mai komplett wieder geöffnet. Schon seit März konnten die Tiere angeschaut werden, zunächst waren aber Karussell- und Achterbahnfahren noch nicht erlaubt. „Wir freuen uns sehr, Menschen und vor allem vielen Kindern eine Freizeitbeschäftigung anbieten zu können, die in der aktuell schwierigen Lage endlich wieder eine schöne Ablenkung und auch einen kleinen Teil Normalität ermöglicht“, betonte Inhaber Fabrizio Sepe. Gespannt sein dürften Besucher auf neue Tierarten und auf die neue Achterbahn Safari-Blitz-Kids.

Familienpark Sottrum seit März geöffnet – Besuch nur mit Anmeldung

Der Park im Landkreis Hildesheim hat schon seit Ende März regulär geöffnet, weil dieser nicht unter die Kategorie Freizeitparks fällt. „Die generelle Lage ist bei uns gut“, sagte Gründer Peter Deicke. Ob die Besucher einen negativen Corona-Test benötigen, hänge von den Inzidenzzahlen ab. Momentan dürfe jeder in den Park, auch ohne negativen Test, allerdings müssten sich Besucher online anmelden. Die Gaststätten seien geschlossen. Da sich die Attraktionen des Parks überwiegend im Freien befinden, ist Abstand halten laut Deicke kein Problem. Maskenpflicht gelte deshalb lediglich am Eingang oder in den Toilettenräumen. Neue Attraktionen sind dem Park-Betreiber zufolge unter anderem eine Fledermaus-Ausstellung oder ein Mäuse-Zoo.

Weltvogelpark Walsrode seit 20. März geöffnet – Corona-Test und Maske nur für Innenbereiche

Seit dem 20. März hat der Weltvogelpark Walsrode in der Lüneburger Heide geöffnet. Momentan muss kein negativer Test vorgelegt werden, um in den Park eingelassen zu werden. Nur für die Innenbereiche sind Test und Maske verpflichtend. Der Test muss allerdings vorab gemacht werden und kann nicht im Park nachgeholt werden, wie die Betreiber mitteilten. Besucher sollten sich vorab also genau überlegen, welche Bereiche sie sich im Park anschauen möchten. Die Außenbereiche sind für alle Gäste geöffnet – ohne Maskenpflicht, ohne Test und ohne Impfung. Besucher erwartet ein neuer Park-Bewohner ohne Federn: das Faultier Bilbo.

Rasti-Land Salzhemmendorf: Öffnung nach Pfingsten am 25. Mai – so kommen sie rein

Das Rasti-Land öffnet wieder am Dienstag nach Pfingsten (25. Mai) und startet somit verspätet in die Saison. „Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt wieder öffnen und Besucher empfangen dürfen“, sagte eine Parksprecherin. In den Warteschlangen, Fahrgeschäften, im Eingangsbereich sowie dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, besteht eine Maskenpflicht. Zudem gelten die aktuellen Hygiene- und Sicherheitsregeln. Ein Besuch ist nur mit vorheriger Reservierung auf der Internetseite des Rasti-Landes sowie mit einem negativ bescheinigten PoC- oder PCR-Test möglich, der nicht älter als 24 Stunden ist. Die Testpflicht gilt für alle Personen ab 15 Jahren.

Autostadt Wolfsburg öffnet am 27. Mai

Die Autostadt Wolfsburg soll am 27. Mai wieder öffnen. Sie hat seit Anfang November geschlossen. Dazu zählen unter anderem alle Pavillons, das ZeitHaus, die Shops sowie die Autostadt Restaurants. «Für uns ist die Situation nicht leicht, denn die Autostadt lebt für ihre Gäste. Aber wir haben die Zeit genutzt und unser Angebot stetig ausgebaut», sagte ein Sprecher. Die Autostadt bietet unter anderem digitale Bildungsformate und E-Mobilität zum Anfassen an. „Wir freuen uns sehr darauf, unseren Park mit Leben zu füllen“, sagte der Sprecher.

Von RND/dpa/Demy Becker