Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt in Niedersachsen ist offenbar so gut wie lange nicht mehr. Trotz der Corona-Krise haben die Unternehmen nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit in diesem Jahr bisher genauso viele Ausbildungsstellen gemeldet wie 2020. Die Zahl der Bewerber geht dagegen deutlich zurück. Politik, Wirtschaft und Arbeitsvermittlung rufen junge Menschen deshalb auf, sich für einen Ausbildungsplatz zu bewerben.

8 Prozent weniger Bewerber

„Die Ausbildungschancen für Bewerber bei uns sind so gut wie nie“, sagte Johannes Pfeiffer, Chef der Regionaldirektion Niedersachsen der Bundesagentur für Arbeit, der HAZ. „Ganz viele junge Menschen haben jetzt die Chance, einen guten Ausbildungsvertrag zu bekommen, auch wenn die Schulnoten nicht ganz so gut sind.“ Nach Angaben von Pfeiffer standen im April in Niedersachsen rund 37.000 Bewerber (8,4 Prozent weniger als im Vorjahr) rund 45.000 freien Ausbildungsstellen gegenüber. Ein Grund dafür sei die verstärkte Neigung zu Abitur und Studium in der Corona-Krise.

Johannes Pfeiffer, Chef der Regionaldirektion Niedersachsen der Bundesagentur für Arbeit: „Ganz viele junge Menschen haben jetzt die Chance, einen guten Ausbildungsvertrag zu bekommen.“ Quelle: Nancy Heusel

Nach Angaben der Handwerkskammern wollen mehr als 80 Prozent von 1500 befragten niedersächsischen Betrieben unverändert an ihrem Ausbildungsangebot festhalten. „Viele weitere Betriebe bieten sogar zusätzliche Ausbildungsplätze an, um jungen Menschen eine Chance zu geben“, erklärte Hildegard Sander, Hauptgeschäftsführerin der Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen (LHN). „Noch sind wir früh im Jahr, und viele freie Ausbildungsplätze stehen zur Verfügung.“

Riesenbedarf an Fachkräften

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) forderte Jugendliche auf, die „vielfältigen digitalen Informationsangebote“ der niedersächsischen Unternehmen zu nutzen. Corona habe den Bedarf an Fachkräften für eine digitalisierte Arbeitswelt noch einmal verstärkt, sagte Althusmann der HAZ. Gleichzeitig gehe die Pandemie nicht spurlos an der Ausbildungsbereitschaft von Unternehmen und Jugendlichen vorbei. „Aus der Corona-Krise darf keine Fachkräftekrise werden.“

„Jeder Azubi, den wir heute nicht gewinnen, fehlt uns als Fachkraft morgen“, betonte Pfeiffer. „Wir haben nach wie vor einen Riesenbedarf an gut ausgebildeten Fachkräften, auch weil die Demografie in den nächsten Jahren brutal zuschlagen wird.“ Da gingen ganze Kohorten in den Ruhestand. Das sei auf Dauer existenziell für die Betriebe.

Regionale Unterschiede

Nach Angaben der Regionaldirektion gibt es vor allem in den Handwerksberufen ein deutliches Stellenplus. Einen Rückgang verzeichneten dagegen die von Corona gebeutelten Branchen wie Veranstaltungsservice oder Hotellerie. Auch die regionale Situation sei unterschiedlich, teilweise in benachbarten Kommunen.

So ist der Stellenmarkt in der Region Hannover relativ ausgeglichen. In Peine kommen dagegen auf 100 Bewerber nur 66 offenen Ausbildungsstellen, in Braunschweig aber 169. „Es macht durchaus Sinn, mal nach den Chancen in Nachbarregionen zu schauen und mobil zu sein“, sagte Pfeiffer. Er sprach sich deshalb für die Einführung eines Azubi-Tickets in Bussen und Bahnen aus.

Von Marco Seng