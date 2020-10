Wolfsburg

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt aktuell täglich immer weiter an, viele Kommunen in Niedersachsen haben bereits den kritischen Inzidenzwert von 50 geknackt und viele fragen sich: Wie geht es nun weiter? Was kann die Politik erreichen? Im Interview mit der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung (WAZ) hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) angesichts verschärfter Corona-Maßnahmen klar gemacht: „Jetzt kommt es in erster Linie auf das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger an.“

Er erhoffe sich, dass die Menschen ihre Kontakte einschränken, Hygieneregeln einhalten, Abstand halten und Maske tragen. In Erinnerung an die große Welle der Solidarität im Frühjahr appelliert Weil auch an den Gemeinsinn: „Wir können mit unserem eigenen Verhalten Vorbild sein“, sagte er der WAZ. Es ginge nun vor allem darum, einen zweiten Shutdown zu verhindern: „Wir wollen festhalten an einer regionalen Eskalationsstrategie, damit haben wir bisher sehr gute Erfahrungen gemacht.“

Zuversicht beim Thema Impfstoff

Im Hinblick auf die Zulassung und Verteilung eines Impfstoffes ist der Ministerpräsident ebenfalls optimistisch: „Wir können hoffen, dass es Anfang des Jahres erste Teillieferungen gibt.“ Erst einmal rechne man mit zwei Impfdosen pro Person. Außerdem erwarte der SPD-Politiker die Zulassung von Schnelltests. Diese könnten in Heimen, Krankenhäusern, aber auch Restaurants beispielsweise zum Einsatz kommen.

Am Wochenende überschritt der 7-Tage-Inzidenzwert pro 100 000 Einwohner auf Landesebene erstmals die kritische Marke von 50: Das Landesgesundheitsamt meldete am Sonntagvormittag einen Wert von 54,6 für ganz Niedersachsen. Das Überschreiten der 50er-Marke hat allerdings keine weiteren Konsequenzen – entscheidend für eine Verschärfung der Corona-Regeln ist nicht der Landeswert, sondern die Werte in den 45 Kreisen und kreisfreien Städten. „Ausschlaggebend sind die Infektionszahlen in den Kommunen“, erläuterte eine Regierungssprecherin.

