Hannover

Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) will Laienrichter in Niedersachsen künftig stärker auf ihre Verfassungstreue überprüfen lassen. Das geschieht bisher kaum, was Justizpolitiker mit Blick auf AfD, NPD und Pegida mit Sorge betrachten. Die werben nämlich seit Jahren in sozialen Netzwerken bei ihren Anhängern, sich für das Ehrenamt zu bewerben. In Niedersachsen werden kommendes Jahr wieder im ganzen Land für die folgenden fünf Jahre Hunderte Schöffen gewählt.

Fordert unbedingte Verfassungstreue: Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU). Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa (Archiv)

Schöffen sind Laienrichter, die an Amts- und Landgerichten in bestimmten Verfahren neben den Berufsrichtern Platz nehmen. Sie sind bei der Urteilsfindung gleichberechtigt, sollen allgemeine Lebenserfahrung in die Entscheidungen einbringen – und sorgen nebenbei für demokratische Kontrolle der Justiz.

AfD und NPD suchen Schöffen in ihren Reihen

Ob sie dabei aber selbst jederzeit auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, ist nicht immer ganz klar. Bisher gibt es anders als bei Berufsrichtern keine Überprüfung der Verfassungstreue der Schöffen. Es wird lediglich geschaut, ob sie früher einmal in der Staatssicherheit der DDR waren. Parteien wie die AfD, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft ist, die NPD, die vom Bundesverfassungsgericht als verfassungsfeindlich eingestuft ist und die fremdenfeindliche Pegida sehen im Schöffenamt eine Gelegenheit, die Justiz in ihrem Sinn zu beeinflussen.

Das Problem ist bekannt. Der Landtag hat sich schon 2009 damit befasst. Die NPD etwa hofft so, „das gesunde Volksempfinden in die Urteilsfindung einfließen zu lassen“. Sie wirbt: „Der Rechtsstaat braucht uns – werdet Schöffen.“ 2015 hat das Oberlandesgericht in Celle auf Antrag des Amtsgericht Hannover einen Schöffen entlassen, der sich zur NPD bekannt hatte. In Lüneburg hat die Benennung von Schöffen 2018 zu Auseinandersetzungen im Stadtrat geführt. Die Linken-Fraktionen hatte wegen deren rechten Vergangenheit Einspruch gegen zwei Personen auf der Vorschlagsliste erhoben.

Verfassungstreue von Schöffen soll ins Gesetz

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will darum das Richtergesetz ändern, doch Niedersachsens Justizministerin geht der Vorschlag nicht weit genug. Nach Buschmanns Vorstellung „soll“ die Wahl ausgeschlossen sein, wenn jemand „keine Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung eintritt“.

Will das Gesetz reformieren: Marco Buschmann (FDP), Bundesminister der Justiz. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa (Archiv)

Havliza sieht in dem Wort „soll“ ein Problem. Das ist ihr nicht zwingend genug. Die CDU-Politikerin fordert an der Stelle im Gesetz ein „muss“, was bei Zweifeln die Wahl verhindern würde. „Die Erforderlichkeit der Verfassungstreue von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern muss ausdrücklich in das deutsche Richtergesetz aufgenommen werden“, sagte Havliza der HAZ. „Eine Soll-Vorschrift ist jedoch nicht der richtige Weg.“

Havliza fordert darum, für Schöffen müssten genau so strenge Regeln wie für Berufsrichter. „Wer hierzulande Recht spricht, muss auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen.“ Sie schließt sich damit ihrer hessischen Amtskollegin Eva Kühne-Hörmann an. Die CDU-Politiker hat bei Buschmann bereits in einem Brief protestiert.