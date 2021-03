Nach dem Aus für die geplante Osterruhe denkt die Landesregierung über eigene Verschärfungen der Corona-Regeln in Niedersachsen nach. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte am Mittwoch, auch er trage Verantwortung für die Fehlentscheidung in der Bund-Länder-Runde.