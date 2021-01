Hannover

Weil trotz des Lockdowns in Deutschland die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus nicht deutlich sinkt, richtet sich der Blick jetzt zunehmend auf die Arbeitswelt. Die rot-schwarze Landesregierung in Niedersachsen forderte die Unternehmen am Dienstag auf, die Beschäftigten möglichst von zu Hause aus arbeiten zu lassen, um die Gefahr von Neuansteckungen weiter zu senken. Eine gesetzliche Regelung ist zunächst nicht geplant.

Reimann: Kontakte auch im Beruf reduzieren

„Jede Möglichkeit zur Reduzierung unserer privaten wie beruflichen Kontakte sollte ausgeschöpft werden, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen“, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) der HAZ. Dazu gehöre die Möglichkeit für alle Berufsgruppen, für die das umsetzbar sei, im Homeoffice zu arbeiten. Die Arbeitgeber sollten sich „sehr kritisch fragen, inwieweit sie ihre betriebsinternen Homeoffice-Regelungen noch stärker ausweiten können“, sagte Reimann.

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) betonte, dass das Arbeiten von zu Hause ein „wirksamer Baustein“ sei, um das derzeitig hohe Infektionsgeschehen einzudämmen. „Die niedersächsische Wirtschaft sollte Homeoffice überall dort ermöglichen, wo die Anwesenheit am Arbeitsplatz nicht unbedingt erforderlich ist“, sagte Althusmann der HAZ. Einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice lehnte er allerdings ab.

Weil appelliert an Wirtschaft

„Angesichts der starken Ausbreitung des Corona-Virus müssen auch in der Arbeitswelt die Kontakte – wo immer es geht – auf das Nötigste beschränkt werden“, erklärte Ministerpräsident Stephan Weil. Der SPD-Politiker appellierte deshalb an die Wirtschaft: „Ich bitte alle Unternehmen herzlich darum, alle Möglichkeiten zu prüfen, um die Kontakte weiter zu reduzieren.“

Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften in Niedersachsen schlossen sich dem Appell an. „Um einen Beitrag zur Reduzierung der Infektionszahlen zu leisten, müssen Arbeitgeber dort, wo es machbar ist, ihren Beschäftigten mobiles Arbeiten ermöglichen“, erklärte DGB-Landeschef Mehrdad Payandeh. Für Bereiche, in denen mobiles Arbeiten nicht möglich sei, seien jetzt besonders gute Hygienekonzepte notwendig. „Wir setzen auf das Prinzip der Freiwilligkeit – es gibt kein juristisch verankertes Recht auf Homeoffice“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Niedersachsen Metall, Volker Schmidt.

Grünen wollen Recht auf Homeoffice

Auch die Landtags-Opposition forderte mehr Heimarbeit als Beitrag zur Pandemiebekämpfung. „Dafür ist es notwendig, dass sowohl in öffentlichen Verwaltungen als auch in Betrieben grundsätzlich jeder Mitarbeiter, der seine Tätigkeiten im Homeoffice durchführen kann, dies auch tun darf“, erklärte FDP-Fraktionsvize Jörg Bode. Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg verlangte „klare Vorgaben“ für die Wirtschaft und ein Recht auf Homeoffice für die Beschäftigten. Appelle alleine genügten nicht mehr.

Die Virologin Melanie Brinkmann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig sagte in der ARD, der Arbeitsplatz sei ein Bereich, wo noch mehr Kontakte eingeschränkt werden könnten. Derzeit gebe es noch viel weniger Menschen im Homeoffice als im Frühjahr. Wichtig sei, zu verhindern, dass sich Menschen bei der Arbeit träfen und vielleicht noch zusammen essen gingen oder im Pausenraum die Masken abnähmen.

Von Marco Seng