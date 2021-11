Hannover

Die Nachfrage nach Corona-Impfungen bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in Niedersachsen ist jüngst gestiegen. In der vergangenen Woche seien deutlich mehr Menschen geimpft worden als in der Vorwoche, sagte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, Detlef Haffke, am Montag. Demnach stieg die Zahl von knapp 70 000 auf rund 110 000 Corona-Schutzimpfungen. „Das Thema Drittimpfung nimmt auf jeden Fall Fahrt auf“, so Haffke mit Blick auf Auffrischungsimpfungen. Aber auch die Zahlen der Erst- und Zweitimpfungen seien gestiegen - wenn auch nicht so stark wie die Zahl der Drittimpfungen. Die Kassenärztliche Vereinigung geht davon aus, dass Regeln wie 2G (Einlass nur für Geimpfte und Genesene) dazu führen, dass sich manche Menschen nun doch für eine Corona-Impfung entscheiden. Der Druck auf Ungeimpfte steige.

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte, einen Run auf Erstimpfungen gebe es derzeit nicht. Doch die dezentralen Impfangebote würden gut angenommen. Das Ministerium ruft die Bürgerinnen und Bürger weiter dazu auf, sich impfen zu lassen. Auf den Intensivstationen liegen derzeit vor allem Covid-Patienten ohne Impfschutz.

Von RND/lni