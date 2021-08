Hannover

Das Land Niedersachsen wird bis zum 25. August eine neue Corona-Verordnung erarbeiten, die den bisherigen Stufenplan außer Kraft setzt. Stattdessen will die Landesregierung auf Zugangsbeschränkungen für nicht geimpfte und nicht getestete Bürgerinnen und Bürger setzen. Das kündigte der Chef der niedersächsischen Staatskanzlei, Jörg Mielke, am Mittwoch an.

„Die neue Verordnung wird einen weitgehenden Verzicht auf das Stufenmodell enthalten“, sagte der Staatssekretär. Als neues Kontrollsystem solle „ein sehr dichtes Testregime“ dienen, das ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 Infektionen pro 100.000 Einwohner gelten solle. Dieser Wert sei immer noch durch das Bundesinfektionsschutz gesetzt, sagte Mielke.

Allgemeine Abstandsregeln sowie Maskenpflicht bleiben

Der Staatskanzleichef betonte, dass die neue Verordnung einer neuen Philosophie folge, die Einschränkungen nur für diejenigen vorsehe, die weder durchgeimpft noch von einer Coronainfektion genesen seien. Für alle Menschen blieben allerdings die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln Pflicht, auch der Zwang im öffentlichen Nahverkehr oder bei Einkäufen eine Maske zu tragen blieben bestehen. Schließlich könnten ja auch Geimpfte andere Menschen anstecken, sagte Mielke. „Aber fest steht, dass es für Geimpfte und Genesene keinen Lockdown geben kann.“

Man werde in Niedersachsen jetzt einen eigenen Weg entwickeln, nachdem sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten nicht auf einen bundeseinheitlichen Weg geeinigt hätten, bestätigte Mielke. Dies hatte auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kritisiert.

Der bisherige Stufenplan in Niedersachsen sieht bei den Inzidenzwerten 10, 35 und 50 jeweils bestimmte Einschränkungen vor – etwa bei der Gastronomie, beim Einkaufen und bei privaten Kontakten. Die Städte und Gemeinden haben jedoch einen Ermessensspielraum, wenn zum Beispiel der Anstieg der Inzidenz von einem klar eingrenzbaren Bereich angetrieben wird.

Land bastelt an einer neuen Formel

Wie die künftige Formel konkret aussieht, nach der bei ansteigenden Infektionszahlen Beschränkungen auferlegt werden müssten, konnte Mielke noch nicht sagen. Sie werde aber die Belastung in den Krankenhäusern berücksichtigen, vor allem in den Intensivstationen und auch einen gewissen Sicherheitskorridor enthalten, da sich ansteigende Infektionen erst nach etwa vier Wochen in der Belegung der Kliniken bemerkbar machten. „Der neue Wert soll begreifbar sein“, betonte der Staatskanzleichef.

Auf die Frage, ob die neuen Freiheiten so weit gingen, dass auch Großveranstaltungen wieder möglich seien, sagte Mielke: „Volle Stadien wird es absehbar nicht geben.“ Er verwies auf einen Beschluss, nach dem maximal 25.000 Gäste in einem entsprechend großen Stadion erlaubt seien. Mielke sagte, dass die neue Verordnung erst zum 25. August und nicht wie im Bund zum 23. August geplant sei, um den Kommunen über das Wochenende noch etwas Zeit zu geben, darauf zu reagieren. Der 25. fällt auf einen Mittwoch.

Von Michael B. Berger