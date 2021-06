Hannover

Mit der neuen Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Ruder ist Niedersachsen in kurzer Zeit in die obere Liga der Bundesländer im Kampf gegen die Corona-Pandemie aufgestiegen. Bei der zuvor holprigen Impfkampagne wurde zügig aufgeholt, die Zahl der Neuinfektionen sank kräftiger und der Corona-Lockdown konnte früher als anderenorts gelockert werden. Bei ihrem Antritt nach dem Rückzug ihrer erkrankten Vorgängerin Carola Reimann Anfang März hatte Behrens null Einarbeitungszeit und maximalen Erfolgsdruck. Die Feuertaufe zumindest ist nun bestanden, am Samstag ist Behrens 100 Tage im Amt.

„Dass das eine große Mammutaufgabe ist, war von Anfang an klar, wie groß sie ist, war dann erst zwei Wochen später sehr deutlich“, sagt die 53 Jahre alte Behrens. 95 Prozent ihres Jobs drehten sich im Moment um die Pandemiebekämpfung. „Es steckt ganz, ganz viel Arbeit im Hintergrund in dieser Impfkampagne und 75 Prozent des Hauses und der Mitarbeiter arbeiten im Rahmen der Corona-Steuerung.“ Dabei könne sie sich nicht auf eine höhere Managementebene zurückziehen. „Ich lasse mich sehr intensiv informieren und mische mich mit ein und ich glaube, das ist gut.“ Tägliche Lagebesprechungen und ein guter Draht zu den Kommunen als Betreiber der Impfzentren seien ebenfalls wichtig. „Ich glaube Kommunikation hilft einfach, man muss miteinander sprechen.“

Weil: Behrens treibt Impfkampagne mit „Power“ voran

Der Rückhalt für Behrens als Krisenmanagerin ist in der Landesregierung groß und die Opposition nahm sie bislang kaum persönlich in die Schusslinie. Behrens treibe die Impfkampagne „mit beeindruckender Power“ voran, lobte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kürzlich. Und CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer attestierte Behrens vor einigen Wochen bereits einen guten Start. „Ich finde sie macht das im Großen und Ganzen sehr gut.“ Behrens höre zu und handele, vor allem wenn bei der Impfkampagne nachjustiert werden müsse. „Ich habe einen starken Rückhalt des Ministerpräsidenten“, sagt Behrens selber. „Ich habe auch zu beiden Regierungsfraktionen einen sehr guten Draht.“

Mit der Wahl von Behrens ist dem Ministerpräsidenten nicht nur ein Befreiungsschlag angesichts von Startproblemen bei der Impfkampagne gelungen. Auch darüber hinaus stellt Behrens sich nach vorläufigem Anschein geschickter als ihre Vorgängerin bei der Abwehr von Kritik an der Corona-Strategie des Landes dar. Ihr gelingt es etwa in Landtagsdebatten besser, mit ruhig vorgetragenen Ausführungen zur Sache vermutete oder unterstellte Probleme beiseite zu schieben, auch bohrende Reporterfragen bringen die gelernte Journalistin nicht so schnell aus der Ruhe. Was ihr nicht passe, das sagt Behrens wohl, sei wenn bei Kritik an der Corona-Politik leichtfertig die Begriffe „Chaos“ und „Skandal“ fielen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Impfquote von 85 Prozent bis Herbst als Ziel

Dabei gab es auch seit Behrens Amtsantritt immer wieder Anlass zumindest zum Stirnrunzeln, was die niedersächsische Corona-Politik angeht. Vollkommen gesunde Menschen erhielten wegen angeblicher Vorerkrankungen eine Impfeinladung, plötzlich war von einer Aufhebung der Maskenpflicht bei geringer Inzidenz die Rede, dann stockten die Erstimpfungen massiv und mehrfach wurden von der Ministerin unterschriebene Corona-Beschränkungen von Gerichten verworfen.

„Mission accomplished“, den Abschluss der Impfkampagne, kann Behrens noch nicht vermelden. Zwar sei die Corona-Lage nun zu Sommerbeginn deutlich entspannter. „Aber wir wissen auch, die Situation im letzten Sommer war ähnlich“, sagt sie. Nun gehe es darum, ein Wiederansteigen der Neuinfektionszahlen im Herbst zu verhindern. „Und ich glaube, dass uns das auch gelingt, weil wir inzwischen eine gute Impfquote haben, weil wir es schaffen werden im Herbst eine Vielzahl von Niedersachsen durchgeimpft zu haben.“ Das Ziel sei, eine Impfquote von 80 bis 85 Prozent bis zum Herbst zu erreichen. „Das Virus wird da sein, so wie auch ein Grippevirus da ist, aber wir werden nicht mehr so erkranken“, ist die Hoffnung.

Von RND/lni