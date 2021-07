Hannover

Es gibt Probleme, bei denen man über den Sinn des bundesdeutschen Föderalismus völlig ins Grübeln kommt. Das Nitrat-Problem ist so eines. Jetzt drohen den Deutschen erneut Ungemach aus Brüssel und eine hohe Geldbuße, weil das Grundwasser hierzulande immer noch nicht genug geschützt sein soll. Dabei wird seit 30 Jahren über die hohe Nitratbelastung diskutiert. Die entsprechende europäische Richtlinie, die die Sauberkeit des Wassers garantieren soll, trat bereits 1991 in Kraft.

Seitdem ist Einiges geschehen. Die Richtlinie wurde in deutsches Recht überführt, eine erste Düngeverordnung kam, eine zweite, eine weitere, 2020 die letzte Düngeverordnung. Die Wasserrahmenrichtlinie trat in Kraft. Die Landwirte mussten sich mit immer neuen Regeln auseinandersetzen, sie verfeinerten ihre Methoden des Düngens und erzielten Erfolge bei der Reduzierung der Schadstoffe. Auf Lobbyistenebene wurde weiter gefeilscht, um das bisherige Wirtschaften möglichst zu erhalten. So, als ob es das deutsche Grundwasserproblem gar nicht gäbe. 2018 schließlich bekam Deutschland vom Europäischen Gerichtshof attestiert, dass es ganz klar gegen die Nitrat-Richtlinie verstoße. Ein Hammer.

Doch das Gefeilsche geht weiter. Nun schiebt der Bund die Verantwortung auf die Länder, die sich gegenseitig die Schuld zuschieben. Dabei ist Gefahr im Verzug. Nicht nur weil Zwangsgelder drohen, sondern eines unserer lebenswichtigsten Güter keinesfalls das Reinheitsgebot erfüllt, wie es etwa für deutsches Bier vorgeschrieben ist. Ob der Optimismus von Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast angebracht ist, dass ihr Bundesland seine Hausaufgaben gemacht habe, wird sich zeigen.

Von Michael B. Berger