In der Tarifrunde im öffentlichen Dienst gibt es am Dienstag noch keine Warnstreiks in Niedersachsen. Das sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Morgen. Erste Arbeitsniederlegungen sind aber noch in dieser Woche geplant. In Verden etwa sind am Donnerstag Beschäftigte der Stadt zum Warnstreik aufgerufen.

„Geplant sind in den nächsten Tagen dezentrale Streiks unter Corona-Bedingungen“, hieß es von Gewerkschaftssprecher Matthias Büschking am Montag. Welche Städte in Niedersachsen genau betroffen sein würden, konnte er noch nicht sagen. Die Bürger müssten mit Einschränkungen rechnen, betonte er.

Verdi fordert für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber haben in den ersten zwei Verhandlungsrunden noch kein Angebot vorgelegt. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt.

