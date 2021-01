Hannover

Die von der Landesregierung geplante Senkung der Förderabgabe für Erdöl und Erdgas hat im Landtag zu einem heftigen Streit geführt. Der Grünen-Politiker Stefan Wenzel warf der Landesregierung vor, „im Schatten der Corona-Krise Subventionen für die Erdölindustrie durchzuboxen“ und sprach von einem „Ramschgeschäft“ und Kniefall vor der Industrie. Vertreter der Regierungsfraktionen wiesen diesen Vorwurf scharf zurück und rechtfertigten die geplanten Abgabensenkungen mit einem drohenden Rechtsstreit und Millionen-, ja sogar Milliarden-Rückzahlungen an die Industrie.

Bundesverwaltungsgericht setzte Schranken

Die Abgabe wird Jahr für Jahr per Verordnung neu festgesetzt. Streit gibt es schon seit Längerem über die Höhe der Förderabgaben zwischen 2013 und 2018, deren Höhe mehrere Unternehmen angefochten haben. Hintergrund ist ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes, das im Jahr 2018 erklärte, dass das Ziel, die staatlichen Einnahmen zu erhöhen, keine höhere Abgabe als den Regelsatz von 10 Prozent rechtfertige. Der SPD-Landtagsabgeordnete Christos Pantazis erklärte am Mittwoch, nun gehe es darum, erhebliche Rückforderungen der Öl- und Gasindustrie zu verhindern, die den Landesetat in die Knie zwingen würden: „Es geht um Forderungen in Milliardenhöhe, die aus der Welt geräumt werden sollen.“ Deshalb habe man sich zu einem Vergleich entschlossen.

Dieser sieht vor, dass vom Jahr 2022 an die Abgabe auf Erdöl von 18 auf 10 Prozent sinken soll und die auf Erdgas von 27 auf 10 Prozent. Für das Jahr 2020 sollen die Unternehmen rückwirkend komplett von der Abgabe befreit werden, in diesem Jahr soll sie lediglich 5 Prozent betragen. Der Grünen-Politiker Wenzel rechnete vor, dass mit diesem Vergleich dem Land Einnahmen von 250 Millionen Euro verloren gehen würden. „Die GroKo in Hannover vergoldet das klimaschädliche Geschäft der Ölindustrie“, meinte Wenzel und sprach von einem „Stück aus dem Tollhaus“. Dabei habe der Landtag vor einem Monat den Klimaschutz als Staatsziel in die Verfassung geschrieben.

Knock-out für den Landesetat?

Demgegenüber wehrte sich der SPD-Politiker Pantazis gegen den Klimavergleich. Er sprach von einer „rein monetären Fachfrage“. Es käme einem Knock-out für den Landeshaushalt gleich, „wenn wir sofort eine Milliarde zurückzahlen müssten“, sagte der CDU-Haushaltsexperte Ulf Thiele. Der FDP-Abgeordnete Jörg Bode meinte, die Regierung handele „auf einer völlig unsicheren Rechtsgrundlage“ und im Hauruck-Verfahren. Es gehe auch nicht nur um einen Deal in Höhe von 250 Millionen Euro, sondern „offenbar um eine gigantisch höhere Summe“ für das Land und die Kommunen. „Die Vorgehensweise der Landesregierung erweckt die Vermutung, dass hier etwas verborgen werden soll“, erklärte der FDP-Politiker.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) wies die Vorwürfe der Opposition als maßlos zurück. Die Regierung sei aktiv geworden, um massiv Schaden vom Land abzuwenden. „Es geht ausschließlich darum, Rechtsauseinandersetzungen zu beenden und Ausfälle in Milliardenhöhe abzuwenden.“

