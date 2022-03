Hannover

Der niedersächsische Philologenverband übt scharfe Kritik an den Plänen der SPD, ab 2024 alle Schülerinnen und Schüler mit Leih-Tablets auszustatten. Der neu gewählte Vorsitzende, Christoph Rabbow, bezeichnete die Pläne von Ministerpräsident Stephan Weil und Kultusminister Grant Henrik Tonne als bildungspolitische Augenwischerei.

Das Vorhaben verdeutliche, so Rabbow, dass Sinn und Nutzen digitaler Bildung in der SPD offensichtlich nicht verstanden werden: „Wir erwarten, dass abgehende Schülerinnen und Schüler aus den Grundschulen weiterhin mit den Kulturkompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen ausgestattet sind. Tablets ab der ersten Klasse haben weder etwas mit Fortschritt noch mit Bildung zu tun.“

„Tablets lösen das Problem fehlender basalen Kenntnisse nicht“

Die Grundlagen für alle weiteren Kompetenzen, Fertigkeiten und Fähigkeiten würden in der Grundschule gelegt. Sie fungiere damit als Grundlagenschule, auf die alle weiteren Schulen aufbauen. Es sei nicht zu verantworten, wenn entscheidende Bildungskompetenzen wie Lesen, Rechnen und Schreiben nicht mehr im Mittelpunkt der Arbeit in der Grundschule stehen sollen, warnte Rabbow: „Natürlich gehören auch digitale Endgeräte in die Grundschulen. Aber Tablets für alle lösen das Problem fehlender basaler Kenntnisse nicht.

Die wichtigsten HAZ-Nachrichten als Newsletter Sie interessieren sich für Hannover 96, für Nachrichten aus Hannover – oder nur aus Burgdorf? Ihren Newsletter HAZ kompakt können Sie sich ganz nach Ihren Interessen zusammenstellen. Jeden Tag gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Studien hätten gezeigt, dass die Lernwirksamkeit digitaler Medien ohne didaktischen Zugriff äußerst gering sei. „Hier steht das Kultusministerium in der Pflicht, endlich digital didaktische Konzepte vorzulegen.“

Von Britta Lüers