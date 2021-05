Niedersachsen-Plan: Beim Shoppen reicht künftig ein Selbsttest

Hannover

Niedersachsen will die geplante Testpflicht für das Einkaufen im Einzelhandel lockern. Nach scharfen Protesten aus der Branche rückt die rot-schwarze Koalition offenbar von ihrem Vorhaben ab, dass in Kommunen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 das Shoppen nur mit qualifiziertem Test möglich sein soll. Nach HAZ-Informationen sollen künftig auch negative Selbsttests in den Geschäften oder Tests von Arbeitgebern zum Zugang berechtigen. Darauf haben sich dem Vernehmen nach Landesregierung und Branchenvertreter am Donnerstagabend verständigt.

Scharfe Proteste des Handels

Nach den ursprünglichen Plänen der Koalition sollte neben einem Impf- oder Genesungnachweis nur ein qualifizierter Test in einem Testzentrum zum Einlass berechtigen. Der Einzelhandel befürchtete allerdings weitere Einbußen und forderte das Land auf, von dieser Testpflicht abzurücken. Bei einer Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN) sprachen sich am Donnerstag 78 Prozent der befragten rund 2000 Einzelhändler für eine Beibehaltung von „Click and Meet“ ohne Vorlage eines qualifizierten Testergebnisses aus.

„Die hohe Beteiligung zeigt allein bereits, dass die Öffnungsmodalitäten für den Einzelhandel ein entscheidendes Kriterium sind“, sagte IHKN-Präsident Uwe Goebel. Die große Mehrheit Unternehmer befürchte, dass die Kunden durch das von der Landesregierung vorgestellte Konzept abgeschreckt würden.

Lockerung auch bei Tourismus

Der Kompromiss sieht nach HAZ-Informationen auch vor, dass ein Test in einem Geschäft auch zum Einlass in alle anderen Geschäfte der jeweiligen Kommune berechtigt. Kleinere Ländern sollen die „Click and Meet“-Regelung beibehalten dürfen. Auch im Bereich Tourismus soll demnach von der bisher geplanten regelmäßigen Testpflicht abgerückt werden.

Von Marco Seng