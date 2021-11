Hannover

Die Schausteller in Niedersachsen fordern angesichts der ab Mittwoch nahezu flächendeckend geltenden 2G-plus-Regeln eine generelle Absage aller Weihnachtsmärkte. Wenn auch Geimpfte und Genesene sich noch testen lassen sollten, seien Stände und Fahrgeschäfte nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben, sagte der Vorsitzende des Landesverbandes der Markt- und Schaustellerbetriebe, Fred Hanstein, am Montag. Noch mehr potenzielle Besucher würden dann die Märkte meiden. Zudem seien vielerorts gar nicht genügend Testkapazitäten vorhanden. Schon jetzt betrügen die Einnahmen nur 25 Prozent des Umsatzes von 2019. „2G plus ist für uns nicht durchführbar.“

Zugleich verlangte Hanstein einen finanziellen Ausgleich vom Land oder dem Bund für die Verluste. Es reiche aber nicht aus, wenn er und seine Kolleginnen und Kollegen von den Hilfsgeldern lediglich die Fixkosten bezahlen könnten. „Davon ist mein Kühlschrank nicht voll. Wir müssen auch unsere Familien versorgen.“ Sie hätten bereits seit Beginn der Corona-Pandemie erhebliche Einbußen zu verkraften. „Ich habe jeden Tag Anrufe von 20, 30 Leuten, die nicht mehr weiterwissen. Das ist für uns eine Katastrophe“, sagte der Vorsitzende.

Nächste Warnstufe ab Mittwoch

Ab Mittwoch wird in fast allen Regionen Niedersachsens die Corona-Warnstufe 2 erreicht. Dann müssen auch Geimpfte und Genesene einen negativen Test vorlegen, wenn sie auf dem Weihnachtsmarkt etwas essen, trinken oder ein Fahrgeschäft besuchen wollen.

Hanstein betonte, solange die Märkte nicht abgesagt seien, müssten die Schausteller die Stände offenhalten und alle Fixkosten bezahlen. „Dazu sind wir vertraglich verpflichtet.“ Die 2G-plus-Regel sei umso schmerzlicher für sie, weil zugleich in der Außengastronomie in Warnstufe 2 die 2G-Regel gelte. „Da stellen dann die Restaurants draußen Tische und Stühle auf und verkaufen Glühwein“, sagte der Schausteller-Chef.

Von RND/epd