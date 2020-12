Hannover

Ab Montag dürften Klassenräume in niedersächsischen Schulen nur noch spärlich besetzt sein – das vermuten zumindest Schulleiter. Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) hat am Donnerstag verkündet, dass alle Schüler ab Montag, 14. Dezember, dem Präsenzunterricht fernbleiben dürfen. Was bedeutet das für den Schulalltag, und wie geht es jetzt für Schüler, Lehrer und Eltern weiter? Die HAZ klärt die wichtigsten Fragen.

Warum können die Schüler zu Hause bleiben?

Die Infektionszahlen in Niedersachsen bleiben auf einem hohen Niveau. Zudem wächst nach der Corona-Rede von Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) der Druck auf die Länder, sich der Pandemie mit schärferen Regeln entgegenzustemmen. Kultusminister Tonne räumt in einem Brief an Eltern ein, „dass sich die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie insgesamt noch nicht als ausreichend erweisen“. Als „Beitrag zur allgemeinen Kontaktreduzierung“ will er Eltern anbieten, ihre Kinder ab Montag vom Präsenzunterricht zu befreien.

Anzeige

Dann sorgt Corona dafür, dass ab Montag die Weihnachtsferien beginnen?

Nein, so ist das nicht gemeint. Die Schüler sollen zu Hause unterrichtet werden („ Homeschooling“). Sie bekommen von ihren Lehrern Aufgaben übermittelt. Erster offizieller Ferientag ist Montag, 21. Dezember – das Wochenende davor ist natürlich auch frei. Das Ministerium weist zudem ausdrücklich darauf hin, dass die Schulen grundsätzlich geöffnet bleiben.

Und wie melde ich mein Kind vom Präsenzunterricht ab?

Das ist mit wenig Aufwand möglich. Eine E-Mail oder ein Anruf im Sekretariat der Schule reicht aus, ähnlich wie bei einer Krankmeldung. Ein Hin- und Herwechseln zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling ist im Übrigen nicht möglich.

Was ist mit der Regelung, dass Eltern eine Befreiung vom Präsenzunterricht für den 17. und 18. Dezember beantragen können?

Diese Regelung geht in der neuen Vorschrift auf. Das bedeutet, dass Eltern ihre Kinder jetzt für die gesamte Woche vom Präsenzunterricht befreien können – mit einem Anruf oder einer E-Mail.

Bleiben die Klassenzimmer dann ab Montag weitgehend leer?

Das vermuten die Schulleiter. „Ich kann mir gut vorstellen, dass sich ein wesentlicher Teil der Kinder abmeldet“, sagt Michael Bax, Leiter der Leonore-Goldschmidt-Schule (IGS Mühlenberg).

Fallen damit auch Klausuren und Klassenarbeiten aus?

Nicht unbedingt. Minister Tonne rät den Schulleitungen, im Einzelfall zu prüfen, ob Klassenarbeiten und Prüfungen ausfallen oder verschoben werden können. Für Schulleiter Bax ist klar, dass wichtige Klausuren in den Klassenstufen 9, 10 und 11 geschrieben werden müssen. „Wir werden dann in Aula und Mensa ausweichen, um die nötigen Abstände gewährleisten zu können“, sagt er.

Die Lehrergewerkschaft GEW hält das für problematisch. „Distanzlernen mit zeitweiser Anwesenheit für Klassenarbeiten ist in jeder Hinsicht Unsinn. Das muss sofort ausgesetzt werden“, fordert die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth.

Was kommt jetzt auf die Lehrer zu?

Lehrer rechnen mit höherer Arbeitsbelastung. „Wir haben doppelte Arbeit, aber das ist nicht zu vermeiden“, sagt Martin Thunich, Leiter der Wilhelm-Raabe-Schule. Lehrkräfte müssen nicht nur im Klassenzimmer unterrichten, sondern auch spezielle Aufgaben für die Daheimgebliebenen entwickeln und für diese Kinder online oder per Telefon ansprechbar sein. Die Lehrergewerkschaft GEW hält das für ungerecht. „Das freiwillige Distanzlernen soll offenbar Versäumnisse beim Arbeits- und Gesundheitsschutz an den Schulen beheben. Es beschert den Schulbeschäftigten widersprüchliche Regelungen und erneut doppelte Arbeit“, sagt GEW-Chefin Pooth.

Wie ist jetzt die Stimmung an den Schulen?

Manche Lehrer fügen sich in ihr Schicksal, andere scheinen die Nase voll zu haben. „Bei vielen Kollegen liegen die Nerven blank“, sagt Schulleiter Bax. Viele hätten inzwischen Angst vor Ansteckung. „Mit 30 Leuten in einem Raum zu sein – das würde sich derzeit niemand antun wollen“, sagt Bax. Der Philologenverband Niedersachsen fordert, Lehrer und Schüler ab Montag, 14. Dezember, in die Ferien zu entlassen.

Wie kommt die neue Regelung bei Eltern und Schülern an?

Grundsätzlich trifft der Gedanke, Klassen zu verkleinern und Kontakte zu verringern, auf Zustimmung. „Konsequenter wäre es gewesen, alle Schüler ab Montag nach Hause zu schicken und durchgehend Homeschooling anzubieten“, meint Michael Balke, Elternvertreter im Schulausschuss der Stadt Hannover. Bei Schülern löst der Unterricht am heimischen Bildschirm nicht nur Begeisterung aus. „Ich kann mich zu Hause nicht so gut motivieren. Daher will ich lieber in der Schule lernen“, sagt ein 15-jähriger Goetheschüler.

Und wie geht es nach den Weihnachtsferien weiter?

Der Unterricht soll am 11. Januar wieder beginnen. Minister Tonne hält dabei grundsätzlich am Präsenzunterricht fest. Nach wie vor bleibt der Wechsel der Unterrichtsformen aber an Corona-Inzidenzzahlen gekoppelt. Das bedeutet: Gibt es innerhalb einer Woche mehr als 100 Neuinfizierte je 100.000 Einwohner im Landkreis und einen Infektionsfall in der Klasse, wird in der Regel eine Hälfte der Schüler zu Hause unterrichtet, die andere in der Schule.

Lesen Sie auch

Von Andreas Schinkel und Marco Seng