Niedersachsen - Masken, Tests und 3G: So starten die Schulen am Montag wieder in den Unterricht

In Niedersachsen startet am Montag wieder die Schule. Es gilt eine verschärfte Test- und Maskenpflicht. Politiker hätten mehr tun können, um die Klassenzimmer krisensicher zu machen, monieren Elternvertreter.