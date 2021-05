Hannover

Die 47-jährige Juristin Sylvia Breher wird voraussichtlich bei der Bundestagswahl am 26. September als Spitzenfrau der niedersächsischen CDU antreten. Beim Parteitag am 4./5. Juni in Hameln soll Breher auf den vordersten Platz der Liste gesetzt werden. „Voraussichtlich werden wir eine Frau auf den ersten Platz setzen, und bei der stellvertretenden Bundesvorsitzenden Breher läge dieses nahe“, sagte CDU-Landeschef Bernd Althusmann am Dienstag der HAZ. Aber noch hätten die Parteigremien dieses nicht entschieden, betonte Althusmann.

Auch noch ins Schattenkabinett?

Breher hatte 2017 bei der letzten Bundestagswahl den Wahlkreis Cloppenburg-Vechta gewonnen. Sie ist seit dem 22. November stellvertretende Parteivorsitzende der CDU auf Bundesebene. Im März 2019 war sie zur Vorsitzenden des CDU-Landesverbandes Oldenburg gewählt worden.

Innerhalb der Union gilt sie als Unterstützerin des Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten Armin Laschet, weshalb spekuliert wird, dass sie auch in ein Schattenkabinett gehen werde. Breher selbst sagte auf Nachfrage zur Frage der Spitzenkandidatur in Niedersachsen nur, dass die Gremien noch zu entscheiden hätten.

Von Michael B. Berger