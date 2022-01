Hannover

Niedersachsen verlängert die tägliche Corona-Testpflicht an den Schulen bis zum 28. Februar. Das geht aus dem Entwurf der neuen Corona-Verordnung der Landesregierung hervor, der der HAZ vorliegt. Ausgenommen davon sind künftig auch geimpfte und genesene Schüler nur noch dann, wenn sie den Nachweis über eine Auffrischungsimpfung vorlegen können.

Winterruhe gilt bis 23. Februar

Die neue Verordnung soll in der kommenden Woche in Kraft treten und laut Entwurf bis zum 23. Februar gültig bleiben. Bis dahin gilt demnach auch die sogenannte Winterruhe in Niedersachsen, nach der Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen verboten sind. Clubs und Diskotheken bleiben geschlossen.

Das Land will auch in den Kitas eine Testpflicht einführen, die ab dem 15. Februar gelten soll. Kinder ab drei Jahren bis zur Einschulung sollen dann dreimal in der Woche auf eine Corona-Infektion getestet werden. Die Tests sollen von den Erziehungsberechtigten durchgeführt und dokumentiert werden.

2G im Mannschaftssport bleibt

Eine weitere Änderung in der neuen Corona-Verordnung betrifft den Sport. Nachdem das Oberverwaltungsgericht Lüneburg am Dienstag die 2G-Regelung für Outdoor-Sport gekippt hatte, gilt für Individualsportler künftig die 3G-Regelung. Für die Teilnahme am Sport unter freiem Himmel müssen sie danach entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Für Mannschaftssport gilt laut Entwurf allerdings weiterhin 2G.

Von Marco Seng