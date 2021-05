Hannover

Die Corona-Pandemie hat beim Landesdatenschutz in Niedersachsen zu einem deutlichen Anstieg der Beschwerden geführt. Zahlreiche Menschen hätten sich wegen des unsachgemäßen Umgangs mit ihren Daten, die zur Kontaktnachverfolgung von Unternehmen und Einrichtungen erhoben werden mussten, beklagt, sagte Landesdatenschutzbeauftragte Barbara Thiel am Donnerstag bei der Vorlage des Jahresberichts 2020. Insgesamt seien 2479 Beschwerden bei der Behörde eingegangen und 989 Meldungen von Datenschutzverletzungen, wesentlich mehr als im Vorjahr.

Kontaktlisten frei zugänglich

Immer wieder sei es darum gegangen, dass Kontaktlisten frei zugänglich ausgelegt wurden und die darauf eingetragenen Daten für Unberechtigte einsehbar waren. Viele Anfragen an die Datenschutzbehörde drehten sich zudem um die Erhebung von Gesundheitsdaten durch Arbeitgeber, die korrekte Ausgestaltung von Attesten zur Befreiung von der Maskenpflicht, das datenschutzkonforme Arbeiten im Homeoffice oder den Einsatz von Videokonferenzsystemen in Schulen. „Die Pandemie hat die Digitalisierung stark beschleunigt, auch im Bildungsbereich“, sagte Thiel. „Sie hat aber zugleich auch die Schwächen im System offengelegt. Denn zu Beginn der ersten Welle waren offensichtlich nur wenige Schulen in der Lage, datenschutzkonforme digitale Bildungsangebote zu machen.“

Die Behörde hat in diesem Jahr auch das höchste Bußgeld seit Bestehen der Datenschutzgrundverordnung verhängt. So hat die Landesbeauftragte Anfang 2021 eine Geldbuße über 10,4 Millionen Euro gegenüber der notebooksbilliger.de AG ausgesprochen. Das Unternehmen hatte über mindestens zwei Jahre seine Beschäftigten per Video überwacht, ohne dass dafür eine Rechtsgrundlage vorlag. Die unzulässigen Kameras erfassten unter anderem Arbeitsplätze, Verkaufsräume, Lager und Aufenthaltsbereiche. Der Bescheid sei allerdings noch nicht rechtskräftig, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Von Michael B. Berger