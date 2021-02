Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet vom nächsten Treffen der Länderchefs und -chefinnen mit der Kanzlerin die Vorlage einer mittelfristigen Strategie für die Coronabekämpfung und Lockerungen. „Die Landesregierung wird an dieser Stelle sehr hartnäckig bleiben“, sagte Weil am Mittwoch in einer Regierungserklärung vor dem Landtag. Die Ministerpräsidenten treffen sich am 3. März erneut mit der Angela Merkel.

„Nach zwei Monaten Lockdown und vielen Einschränkungen steht unsere Gesellschaft unter Stress und sehnt sich nach einem Ende der Beschränkungen“, sagte Weil. Die Fortschritte bei der Bekämpfung der heimtückischen Krankheit seien aber deutlich.

Weil erwartet indes, dass die Mutationen des Virus bald dominant sein werden. Deshalb habe man sich bei den letzten Bund-Länder-Gesprächen für eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 7. März entschieden. Man habe einen „Puffer vor die Eskalation“ setzen wollen.

Kostenlose Tests für Lehrer und Erzieherinnen

Weil entschuldigte sich für Pannen bei den Anmeldungen für die ersten Impfgruppen. „Es tut mir sehr leid, dass gerade Hochbetagte von den Tücken einer Hotline belastet wurden.“ Man habe jetzt aber 90 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner von Heimen mit einer Erstimpfung versehen, 60 Prozent mit einer Zweitimpfung. „Der Schutz unserer älteren Mitbürger war bisher unsere größte Schwachstelle.“

Weil sagte, dass bei Impfungen von Menschen der zweiten Priorität auch Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher eine Chance erhalten sollten. Erfreulicherweise habe man den Streit mit der Bundesregierung beilegen können. „Diese zweite Gruppe dürfte allerdings erst im Laufe des zweiten Quartals Angebote erhalten.“ Im ersten Quartal herrsche beim Impfstoff noch Mangelverwaltung vor.

Weil kündigte an, dass sich bis zu den Osterferien 100.000 Lehrkräfte einmal pro Woche kostenlos testen lassen könnten –und auch die 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kitas, obwohl sie keine Landesbediensteten seien. Hier werde das Land die Hälfte der Kosten übernehmen. Weil gab die Kosten mit insgesamt 40 Millionen Euro an.

