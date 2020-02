Hannover

Das Wetter in Niedersachsen wird zum Wochenende hin ungemütlich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes droht der Küste am Sonntag ein Orkan. Auch im Binnenland könne es ab Sonntagnachmittag zu Unwettern mit orkanartigen Böen kommen, so die Meteorologen. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz erwartet für Montag erhöhte Wasserstände. Die Feuerwehr auf der ostfriesischen Insel Norderney zeigt sich derweil gelassen. „Wir Nordlichter sind sturmgewohnt. Wir sehen uns gut gerüstet“, sagte Sprecher Eilbertus Stürenburg. In Niedersachsen kommt es immer wieder zu Sturmfluten.

Ebenfalls orkanartige Böen und viel Regen erwartet Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met. „Das wird eine ganz schön spannende und auch gefährliche Sache werden. Wir kennen das ja aus der Vergangenheit, so ein flächendeckender Sturm kann unser Verkehrsnetz wieder richtig lähmen“, befürchtet er.

Für den Harz werden nach dem Sturm fallende Temperaturen und Niederschläge erwartet: „Wenn die etwas kräftiger ausfallen, könnte es zusammen mit dem stürmischen Wind starke Schneeverwehungen geben“, bemerkte Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst.

Von RND/lni