Hannover

Den größten Teil des Winters ist Niedersachsen von Kaltluftmassen aus Skandinavien und Russland verschont geblieben, doch ausgerechnet zum kalendarischen Frülingsbeginn wird es noch einmal richtig kalt: Direkt aus dem Osten strömt in den nächsten Tagen eisige Kontinentalluft nach Deutschland. Bereits ab Freitag wird es deutlich kühler. Sonnabend werden nur noch sieben Grad Celsius erreicht, in der Nacht zu Sonntag gibt es Nachtfrost. Und mehr als fünf Grad sind dann auch nicht zu erwarten. Im südlichen Niedersachsen und dem Harz kann der leichte Nachtfrost auch ein wenig strenger ausfallen – zum Leidwesen der vielen Hobbygärtner, die in den vergangenen Tagen schon fleißig draußen gearbeitet haben.

„Wäre das im Januar passiert, dann hätten wir Dauerfrost bekommen: am Tag um minus 5 bis minus 10 Grad und nachts bis minus 20 Grad oder noch tiefer, schreibt der Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met. Weil die Sonne im März aber schon viel mehr Kraft habe, bleibe es leichtem Nachtfrost.

Von RND/sbü