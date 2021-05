Hannover

Niedersachsen bläst die geplante Impfung von Hunderttausenden Schülern gegen das Coronavirus noch vor den Sommerferien wieder ab. Das kündigte die Landesregierung am Freitag an, nur drei Tage nach der Vorstellung eines Konzepts für flächendeckendes Impfen von Schülern ab zwölf Jahren. Zuvor hatte der Bund seine Zusage für zusätzliche Impfstofflieferungen an die Länder zurückgezogen. Für Niedersachsen wären das etwa eine Million Impfdosen gewesen. Das Land sieht die Schuld bei Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Tonne: Das war Wortbruch

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) warf dem Bund Wortbruch vor. „Anfang Mai hat der Bundesgesundheitsminister zugesagt, dass die Länder, die ein Impfkonzept für Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren vorlegen, die notwendigen Impfdosen für diese Personengruppe zusätzlich erhalten“, sagte Tonne der HAZ. Das sei ganz klar vereinbart gewesen. Niedersachsen habe ein tragfähiges Konzept auf den Tisch gelegt und damit seinen Teil der Abmachung eingehalten. „Auf dem Impfgipfel ist diese Zusage vom Bund aber sang- und klanglos einkassiert worden. Diese Unzuverlässigkeit ärgert mich sehr.“

Tonne betonte, dass das Land auch weiterhin an einem Konzept für die Impfungen von Schülern arbeiten will. „Das wird nach dem Wortbruch des Bundes natürlich ungleich schwieriger.“ Die Regierung behalte Kinder und Jugendliche im Fokus.

Weil ist enttäuscht

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte bereits unmittelbar nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern am Donnerstag von einer „erheblichen Enttäuschung“ gesprochen, dass der Bund entgegen seiner Ankündigungen keine gesonderten Impfstoffkontingente zur Verfügung stellen werde. „Dies war die Grundlage der zuvor geführten Diskussionen der Gesundheitsministerinnen und -minister“, kritisierte Weil.

Auch der Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Heiger Scholz, geht davon aus, dass die Impfungen von Schülern vermutlich nicht mehr zentral und zeitnah organisiert werden können. Unter Umständen müssten impfwillige Kinder und Jugendliche sich auf die Warteliste für eine Impfung setzen lassen, sagte Scholz am Freitag im Gesundheitsausschuss des Landtags.

450.000 Schüler im Impfplan

Kultusminister Tonne und Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) hatten am Dienstag angekündigt, dass mit Aktionen in Schulen, kommunalen Gebäuden oder in den Impfzentren rund 450.000 Schüler ein Angebot zur Immunisierung erhalten sollten. Die Impfaktion hätte noch vor den Sommerferien im Juli beginnen sollen. Voraussetzung war allerdings die Zulassung eines Impfstoffs ab zwölf Jahren.

Die Opposition im Landtag sieht die Schuld für das Chaos beim Land. Obwohl die Rahmenbedingungen noch vollkommen unklar gewesen seien, habe die Regierung eine Impfaktion für Schüler in Aussicht gestellt, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner. „Verantwortungsvoll wäre es gewesen, nur das zu versprechen, was auch sicher eingehalten werden kann. Die Krise kann nur mit Ruhe und Beständigkeit durchgestanden werden und nicht mit hektischen Wahlkampfaktionen.“

„Lautes Getöse und leere Hände“

Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg nannte die Ergebnisse des Impfgipfels enttäuschend. „Lautes Getöse und damit große Erwartungen hat der Ministerpräsident geweckt, am Ende kehrt er jetzt mit leeren Händen zurück.“ Denn vom 7. Juni an würden zunächst nur wenige Kinder geimpft, stattdessen müssten diese sich auf der immer länger werdenden Warteliste hinten anstellen, weil Impfstoff fehle.

Auf der Warteliste für eine Corona-Schutzimpfung befanden sich am Freitag in Niedersachsen bereits 633.000 Menschen. Mit der Aufhebung der Priorisierung am 7. Juni werden sich zahlreiche weitere Menschen um eine Impfung bemühen. Für den Juni wird zwar mit mehr Impfstoff gerechnet. Ob er auch geliefert wird, steht auf einem anderen Blatt.

Von Marco Seng