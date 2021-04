Hannover

Seit dieser Woche gilt in Niedersachsen eine Testpflicht für Schüler und Schulbeschäftigte. An Präsenztagen (Grund- und einige Förderschüler sowie Abschlussklassen sind im sogenannten Wechselmodell) muss zweimal in der Woche ein Selbsttest zu Hause gemacht werden. Nur mit negativem Ergebnis dürfen Schülerinnen und Schüler dann in die Schule. Gleichzeitig hat das Land die Präsenzpflicht aufgehoben: Wer keinen Selbsttest machen will, lernt ausschließlich im Homeschooling, bekommt dort aber vermutlich weniger Unterstützung als sonst. Videokonferenzen für einzelne Schülern seien aus personellen Gründen nicht zu leisten, sagen Schulleiterinnen und Schulleiter aus Hannover. Die Lehrkräfte seien mit dem Unterricht im Wechselmodell mehr als belastet.

Für schriftliche Arbeiten gibt es jetzt keine Testpflicht mehr. Kurz vor dem Abistart hat das Land seine bisherige Anordnung revidiert. Quelle: Christoph Soeder/dpa

Für schriftliche Arbeiten, dazu zählt auch das Abitur, das in der nächsten Woche beginnt, gilt eine Anwesenheitspflicht. Testverweigerer müssen sich nicht testen lassen oder ein Attest vorlegen, dass sie keine Corona-Infektion haben, wenn sie für die Klausur in die Schule kommen. Nach der Arbeit müssen sie das Schulgelände aber umgehend verlassen. Das hat das niedersächsische Kultusministerium am Donnerstag entschieden und damit die zuvor erlassene Regelung korrigiert. Darin hatte es noch geheißen, bei Arbeiten bestehe eine Testpflicht. Auch bei der mündlichen Abiturprüfung gibt es keine Testpflicht. Die Testpflicht ist nicht nur für die Abschlussarbeiten, sondern für alle schriftlichen Arbeiten aufgehoben. Gleichwohl appelliert das Ministerium an Schüler, sich dennoch testen zu lassen.

Warum hat das Land die Testpflicht für Arbeiten aufgehoben?

Vermutlich aus Angst vor etwaigen gerichtlichen Auseinandersetzungen. Gerade wenn Abiturienten eine Klausur nicht mitschreiben könnten, weil sie einen Test verweigere, und deshalb die Note Sechs bekämen, könnte ihr gesamter Schulabschluss gefährdet sein. Dies könnte Klagen nach sich ziehen. Bildungsverbände appellieren an die Verantwortung aller Beteiligten, sich freiwillig testen zu lassen, um das Gesundheitsrisiko zu minimieren. Der Landesschülerratsvorsitzender Florian Reetz sagt, er sei überzeugt, dass die Prüflinge vernünftig genug seien, sich selbst zu testen. Was sei ein Wattestäbchen in der Nase gegen die mögliche Ansteckung und den Tod von Mitmenschen?, fragt der Schülervertreter.

Wie beurteilen Lehrer- und Elternvertreter die Aufhebung der Testpflicht?

Kritisch. Für Philologenchef Horst Audritz ist das so kurz vor Beginn des Abiturs eine „klare Fehlentscheidung“, die Unruhe an die Schulen bringen werde. Es werde auch zu einem organisatorischen Chaos führen, weil Schulen jetzt gezwungen seien, getestete und nicht getestete Schüler bei den Abiturprüfungen in getrennten Räumen unterzubringen und mehr Lehrkräfte für die Aufsichten einzusetzen. In Hochinzidenzkommunen seien immerhin die Schulen leer, weil alle Jahrgänge im Homeschooling seien.

Wolfgang Schimpf von der Direktorenvereinigung spricht von „Angst in den Kollegien“, sagt aber auch: „Ärger über die unzureichenden Rahmenbedingungen können wir uns jetzt nicht leisten.“ Jetzt gelte es, mit fatalistischem Pragmatismus die Abschlussprüfungen zu organisieren. Von einer „gewagten Entscheidung“ spricht Cindy-Patricia Heine vom Landeselternrat: Durch die hochansteckende sogenannte britische Corona-Mutation steige die Gefährdungslage an den Schulen, deshalb seien strengere, nicht nachlässigere Infektionsschutzmaßnahmen nötig. Es stelle sich die Frage, wie effektiv eine Testpflicht sein kann, wenn sie durch viele Ausnahmen ausgehebelt werde, sagt Franz-Josef Meyer vom Verband Bildung und Erziehung.

Bei den Abiturklausuren sitzen viele Schüler über Stunden in einem Raum – steigt ohne Testpflicht nicht das Infektionsrisiko?

So haben Schüler 2020 ihr Abitur geschrieben, 2021 dürfte das ähnlich aussehen. Wie groß ist dabei die Infektionsgefahr? Quelle: Felix Kästle/dpa

Nein, heißt es vonseiten des Kultusministeriums. Niemand müsse um seine Gesundheit fürchten. Beim Abitur und den Abschlussprüfungen für die Jahrgänge 9 und 10 würden strenge Hygienevorgaben gelten. Die Räume sollen möglichst groß sein, es werde viel gelüftet, die Türen sollen permanent offen stehen. Viele Schulen nutzen deshalb die Aula oder Turnhallen für die Klausuren. Die Schulen müssten endlich mit Trennwänden und Raumlüftungstechnik ausgestattet werden, fordert Heine vom Landeselternrat.

Welche Bilanz ziehen Schulen nach einer Woche mit Testpflicht?

Die meisten Schüler machen bei der Testpflicht mit, sagen Schulleitungen aus Hannover. Quelle: Christoph Soeder/dpa

Die Bilanz ist durchwachsen. Vielerorts heißt es, dass zu wenig Testkits geliefert worden seien. Grünen-Abgeordnete im Landtag, Julia Willie Hamburg, spricht von einem „Debakel“. Um mehr Kits zur Verfügung zu haben, sollen in der nächsten Woche weiterführende Schulen in Hochinzidenzkommunen, die erst mal keinen Präsenzunterricht machen, keine Lieferung erhalten. Schulen, die nicht ausreichend Schnelltests bekommen haben, dürfen trotzdem Unterricht nach Modell B (Wechselmodell) machen, hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne jetzt in einem Rundbrief an die Schulleitungen klargestellt. Vorher waren Schulen, die Unterricht ohne Schnelltests gemacht hatten, offenbar von der Schulbehörde gerügt worden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Andreas Meiner von der Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschule moniert, dass an Gesamt- und Berufsschulen Großpackungen geliefert worden seien, die man in Gefrierbeutel umpacken sollte. Er spricht von Versagen. Ein Ministeriumssprecher betont, man versuche, so viele Schnelltests zu bekommen wie möglich und da seien auch Großpackungen darunter gewesen. Diese habe man an große Schulen geliefert. Viele Eltern seien besorgt und wünschten sich eine „weniger invasive Testform“, sagt Elternvertreterin Heine, statt eines Nasenabstrichs etwa einen Spucktest.

Wie groß ist die Zahl der Testverweigerer?

Einen genauen Überblick hat das Ministerium darüber wohl erst Mitte nächster Woche. Grundschulleiterinnen und -leiter aus Hannover sprechen von Ausnahmefällen. Nicht einmal ein Kind pro Klasse lehne die Tests ab, sagt Katja Schröder von der Grundschule Gartenheimstraße. An der Grundschule Wettbergen sind derzeit nur zwölf von 432 Schülern vom Präsenzunterricht abgemeldet, berichtet Schulleiter Robert Kühn. Die Lehrkräfte versuchten Eltern zu überzeugen, dass es besser sei, am Unterricht in der Schule teilzunehmen als nur zu Hause zu lernen. Rektoren berichten aber auch, dass Eltern drohten, sie wegen Körperverletzung anzuzeigen, sollten die Kinder gegen ihren Willen an den Schulen getestet werden. Dies ist aber auch gar nicht vorgesehen, die Tests finden nur zu Hause statt. Das Ministerium sagt, dass es bei den Lehrkräften und anderen Schulbeschäftigten keine Fälle von Testverweigerung bekannt seien.

Bislang sind nur die Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen geimpft. Wann kommen die anderen Lehrkräfte dran?

Ab Mai sollen auch die Pädagogen von anderen Schulformen Impfangebote erhalten, das gilt auch für andere Schulbeschäftigte wie Hausmeister, Schulbegleiter und Sekretäre. Bildungsverbände hatten dies seit Langem gefordert.

Jetzt sollen auch die Lehrkräfte anderer Schulformen geimpft werden. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Können dann endlich auch die anderen Jahrgänge, die seit Dezember zu Hause lernen, wieder in die Schule gehen?

Nur wenn in den Kreisen und Kommunen die Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen hintereinander unter dem Wert 100 liegt. Doch das ist bei immer weniger Gebieten der Fall. Zuletzt waren schon 30 von 45 Kreisen Hochinzidenzregionen. In der Region Hannover dürfen seit Januar nur Grundschüler, Förderschüler mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung und Abschlussjahrgänge wechselweise zur Schule gehen.

Von Saskia Döhner