Hannover

Kinos und Theater werden künftig mehr Besucher empfangen dürfen als bisher. Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) kündigte mit der nächsten Corona-Verordnung Veränderungen an. So könnten Kinobetreiber oder Theater künftig ihre Säle „nach dem Schachbrettmuster“ füllen, sodass jeweils ein Platz frei bliebe. „Bislang gilt eine strenge Regel von 1,50 Meter Abstand, die wir verändern werden. Ist eine gute Klimaanlage vorhanden und kann das Schachbrettprinzip in den Sälen verwirklicht werden, dürften mehr Besucher möglich sein“, sagte Weil am Donnerstag vor Journalisten.

Generell nur 25 Personen erlaubt bei Privatfeiern

Auch für Feiern in Gaststätten wird es Lockerungen geben. Hier sollen künftig bis zu 100 Gäste erlaubt sein, sofern die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Im Gegenzug werden Privatfeiern generell auf 25 Personen begrenzt. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass feste Vorgaben besser sind.“ Steigen die Corona- Infektionszahlen auf einen Wert von 50 auf 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche, werde diese Zahl auf zehn Personen begrenzt. Weil sagte, dies seien keine Empfehlungen, sondern Gebote. Ein Verstoß dagegen könne mit Bußgeldern beantwortet werden. „Wir setzen aber darauf, dass die Niedersachsen vernünftige Leute sind und selbst darauf achten“, sagte Weil.

Von Michael B. Berger