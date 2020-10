Hannover

Die Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen steigen weiter an. Am Sonntag meldete das Gesundheitsministerium in Hannover 265 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Fünf Kreise und die Stadt Delmenhorst zählen demnach zu Risikogebieten.

Von Freitag auf Sonnabend waren es dem Ministerium zufolge 303 Ansteckungen – allerdings sind die beiden Werte nur schwer miteinander zu vergleichen, weil viele Gesundheitsämter in Niedersachsen an den Wochenenden keine neuen Daten an das Ministerium melden. Darunter auch das Gesundheitsamt der Region Hannover. Am Sonntag der Vorwoche, einem besseren Vergleichstag als der gestrige Sonnabend, hatte das Gesundheitsministerium 121 Neuansteckungen gemeldet.

Rasantester Anstieg in Cloppenburg

Laut Ministerium liegen in Niedersachsen derzeit fünf Landkreise und die kreisfreie Stadt Delmenhorst über dem kritischen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche (Sieben-Tage-Inzidenz): der Kreis Vechta (50,4), der Kreis Wesermarsch (51,9), das Emsland (52,6), die Grafschaft Bentheim (70,0) und der Kreis Cloppenburg (103,7). In Delmenhorst liegt der Wert bei 90,7 Fällen. In der Region Hannover liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 24,5; allerdings gibt es hier seit Freitag auch keine aktuellen Daten.

Bundesweit meldete das Robert-Koch-Institut ( RKI) im Vergleich zu Sonnabend ebenfalls einen leicht gesunkenen Wert: Insgesamt gab es demnach 3483 Neuansteckungen – allerdings gilt auch hier, dass nicht alle Behörden an den Wochenenden aktuelle Daten liefern. Am Sonnabend hatte das RKI 4721 neue Fälle gemeldet. Am Sonntag der Vorwoche, der 4. Oktober, waren es 2279 Fälle.

Von Stefan Knopf