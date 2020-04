Niedersachsen öffnet in der nächsten Woche die Spielplätze wieder

Von Mittwoch, 6. Mai, an können Kinder in Niedersachsen wieder auf öffentlichen Spielplätzen spielen. Diese Nachricht verkündete Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag nach den Gesprächen zwischen Bund und Ländern. Dass es in diesem Punkt eine Einigung gab, habe ihn selbst überrascht, sagte Weil. Es werde aber Auflagen geben.