Hannover

Niedersachsen führt eine Landarztquote ein. Das hat der Landtag am Dienstag mit den Stimmen der rot-schwarzen Regierungsmehrheit beschlossen. Die Grünen enthielten sich, die FDP votierte gegen das Gesetz. Künftig sollen jährlich 60 Medizinstudienplätze bevorzugt an Studenten vergeben werden, die sich für zehn Jahre für eine hausärztliche Tätigkeit in unterversorgten Regionen verpflichten.

Die ersten Studienplätze sollen im Wintersemester 2023/2024 zur Verfügung stehen – und damit ein Jahr später als ursprünglich geplant. Die Studienplätze sind an den Hochschulstandorten Hannover, Göttingen und Oldenburg geplant. Das Studium dauert zwölf Jahre. Weitere Qualifikationen neben der klassischen Durchschnittsnote sollen bei dem Bewerberverfahren stärker berücksichtigt werden, etwa vorherige Berufserfahrung. Absolventen, die den Job vor Ablauf der Frist aufgeben, müssen eine Ausbildungsentschädigung von bis zu 250.000 Euro zahlen.

1250 Hausärzte weniger in Niedersachsen bis 2035?

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniele Behrens (SPD) sprach am Dienstag im Landtag von einem „kleinen, aber wichtigen Baustein“ für eine flächendeckende und wohnortnahe Versorgung mit Hausärzten in Niedersachsen. „Schon heute ist die hausärztliche Versorgung ungleich zwischen dem ländlichen Raum und den städtischen Regionen verteilt“, sagte Behrens. Patienten hätten auf dem Land oft lange Anfahrtswege.

Landärzte, die in den Ruhestand gehen, finden oft keinen geeigneten Nachfolger. Quelle: Oliver Berg

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung wird es bis 2035 rund 1250 Hausärzte weniger in Niedersachsen geben – derzeit sind es rund 5000. Viele der wegfallenden Stellen seien auf dem Land. Praxisinhaber, die in den Ruhestand gehen, hätten es immer schwerer, geeignete Nachfolger zu finden.

FDP kritisiert Landarztquote

Die Opposition sieht die Landarztquote kritisch. „Wir sind nach wie vor nicht von der Wirksamkeit einer Landarztquote überzeugt, auch nicht von ihrer Durchsetzbarkeit“, sagte die FDP-Abgeordnete Susanne Schütz. Zudem sei das Auswahlverfahren teuer. „Die Landarztquote bleibt ein Tropfen auf dem heißen Stein“, sagte Meta Janssen-Kucz (Grüne). Die Versorgungsprobleme würden weiter zunehmen.

In Bayern herrscht derweil offenbar großes Interesse an den speziellen Landarzt-Studienplätzen. Auf jeden freien Studienplatz kommen nach aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums in München mehr als drei Bewerber. Insgesamt 376 Interessenten hätten sich auf die voraussichtlich 113 zur Verfügung stehenden Studienplätze zum Wintersemester 2022/2023 beworben.

Von Marco Seng