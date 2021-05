Niedersachsen setzt Erstimpfung in den kommenden Wochen aus

Hannover

In Niedersachsen wird es in den kommenden Wochen nach HAZ-Informationen zumindest in den Impfzentren keine Erstimpfungen mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna geben. Dadurch müssen möglicherweise einige bereits vergebene Termine wieder storniert werden. Die Kommunen fürchten nun, dass Impfwillige, die auf den Wartelisten stehen, noch länger warten müssen.

Unregelmäßige Lieferungen

Das Sozialministerium begründet die Maßnahme mit den weiterhin unregelmäßigen Lieferungen des Bundes. Die sogenannten mRNA-Impfstoffe könnten nur für Zweitimpfungen zur Verfügung gestellt werden, teilte des Ministerium in einem Schreiben an die Impfzentren mit. Niedersachsen soll im Mai insgesamt rund 240.000 Impfdosen pro Woche vom Bund bekommen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die unregelmäßige Lieferung führe dazu, „dass wir bei den Impfstoffen der Firmen Biontech/Pfizer und Moderna bestimmte Bestände bilden müssen, um auch im Juni alle dann anstehenden Zweitimpfungen sicher beliefern zu können“, heißt es in dem Schreiben des Ministeriums. „Deshalb müssen wir bei diesen Impfstoffen auf Auslieferung für Erstimpfungen in den kommenden Wochen leider verzichten.“ Damit könnten auch nicht mehr alle Impfzentren „nach Spitzen- oder Grundlast“ beliefert werden.

Rund ein Drittel mit erster Impfung

Ministeriums-Sprecher Oliver Grimm erklärte auf HAZ-Anfrage, dass es sich um einen normalen Vorgang handele. Wenn man wochenlang nur auf Erstimpfungen setze, müsse irgendwann auch der vorhandene Impfstoff für die Zweitimpfungen verwendet werden. Bei einer Lieferung von 500.000 Dosen wöchentlich wäre das anders. In Niedersachsen hat bisher rund ein Drittel der Bevölkerung eine Erstimpfung erhalten. Das Land liegt damit nach einem deutlich langsameren Start als fast alle anderen Länder derzeit im Bundesvergleich in der Spitzengruppe.

Von Marco Seng