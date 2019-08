Niedersachsen trinken mehr Bier als der Bundestrend vorgibt

Hannover/Wiesbaden

Entgegen dem Bundestrend haben die Brauereien in Niedersachsen und Bremen ihren Bierabsatz im ersten Halbjahr 2019 gesteigert. Das teilte das Statistische Bundesamt ( Destatis) in Wiesbaden am Donnerstag mit.

Deutschland weit sieht es nicht so gut aus

Während die Produzenten deutschlandweit ein Minus von 2,7 Prozent verzeichneten und mit 4,6 Milliarden Litern so wenig Bier verkauften wie nie zuvor in einem ersten Halbjahr, stieg der Absatz des in Niedersachsen und Bremen gebrauten Bieres um 4,2 Prozent auf 425 Millionen Liter.

Handelsmarken in Discountern kurbeln den Absatz an

Einen Grund für die gegenläufige Entwicklung sehen die Norddeutschen Brauereiverbände darin, dass Firmen in Niedersachsen und Bremen zunehmend sogenannte Handelsmarken unter anderem für Discounter auch für Märkte außerhalb der eigenen Regionen produzieren.

Von RND/dpa/lni