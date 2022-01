Hannover/Bremen

In Niedersachsen und Bremen werden zunehmend Impfnachweise gefälscht. Bis Anfang Januar gab es bei der Polizei in Bremen nach Auskunft der Innenbehörde 174 Strafanzeigen wegen vorgelegter gefälschter Impfpässe. Anfang November hatte die Polizei noch lediglich in elf Fällen ermittelt, wie Behördensprecherin Rose Gerdts-Schiffler erläuterte. In Bremerhaven waren es bis zum 4. Januar 68 Fälle. Auch in Niedersachsen stieg die Zahl laut Landeskriminalamt (LKA) bis in den Dezember vergangenen Jahres kontinuierlich. Bundesweit zeichnet sich laut einer epd-Umfrage ein ähnlicher Trend ab.

Zahlen variieren stark

In Bayern gab es im Oktober 2021 rund 340 Fälle, im Dezember mehr als 1.900. In Nordrhein-Westfalen stieg die Zahl ebenfalls kontinuierlich auf mehr als 1.200 Fälle im Dezember. Einzig in Brandenburg sank die Zahl im Dezember auf 72 Fälle, bis November war sie dort aber ebenfalls gestiegen. Die Anzahl der Fälle variiert stark je nach Bundesland zwischen mehreren Dutzend oder mehreren Tausend Fällen im gesamten Jahr 2021. Die Gesamtzahl dürfte mindestens bei bis zu 20.000 Straftaten bundesweit liegen, wobei einige Länder keine konkreten Daten, sondern lediglich etwa Fälle „im unteren vierstelligen Bereich“ melden.

Auch aus Niedersachsen fehlten noch belastbare Zahlen der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik, sagte LKA-Sprecherin Katrin Gladitz. Die Ermittlungen in den zugrundeliegenden Fällen dauerten vielfach noch an. In Niedersachsen wie in Bremen werden Täterinnen und Täter zumeist erwischt, wenn sie in Apotheken mit gefälschten Impfnachweisen digitale Zertifikate erhalten wollen. Gladitz rief dazu auf, keine Fotos von echten Impfpässen etwa in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen, auf denen Chargen-Nummern oder Ähnliches zu erkennen seien. „Dies könnte Fälschern als Vorlage dienen.“

Für Bremen wies Behördensprecherin Gerdts-Schiffler darauf hin, dass Impfnachweise nicht normiert seien und ihre Echtheit sich schwer überprüfen lasse. Sie könne verlässlich nur geschehen, indem die Existenz des Arztes oder der Ärztin und des Impfzentrums geprüft werde, die auf dem jeweiligen Zertifikat genannt seien. Impfausweise enthielten keinen Fälschungsschutz und keine Sicherheitsmerkmale: „Unterm Strich also ein hoher Aufwand für die Behörden.“

Fälschern drohen Freiheitsstrafen

Seit einer Gesetzesänderung Ende November kann das Fälschen von Impfpässen mit Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet werden. Strafbar macht sich auch, wer gefälschte Impfausweise verwendet. Darauf steht eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe. Darüber, wie viele Urteile es daraufhin gegeben hat, liegen in Niedersachsen und Bremen noch keine Daten vor.

Von RND/ dpa