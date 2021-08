Das Land Niedersachsen will die Corona-Bekämpfung nicht mehr allein an den Inzidenzwerten ausrichten. Das erklärte Staatskanzleichef Jörg Mielke am Tag vor dem Treffen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Doch was soll stattdessen die Grundlage aller Corona-Maßnahmen werden? Drei Modelle werden diskutiert.