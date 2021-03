Hannover

Niedersachsen will mehr Menschen für das Radfahren begeistern. Die Förderung des Radverkehrs soll bis 2025 kontinuierlich ausgebaut werden. Das kündigte Verkehrsminister Bernd Althusmann an. „Nicht erst seit der Corona-Pandemie erleben wir einen regelrechten Fahrradboom“, sagte der CDU-Politiker. Ziel sei es, bis 2025 den Radverkehrsanteil von 15 auf 20 Prozent zu steigern. „Niedersachsen soll für Zweiräder noch attraktiver werden.“ Dafür stünden in den kommenden Jahren rund 65 Millionen Euro an Bundesmitteln zur Verfügung.

Zahl der Radunfälle steigt

Althusmann präsentierte am Dienstag ein Fahrrad-Mobilitätskonzept, in dem konkrete Ziele für die Förderung des Radverkehrs benannt werden. Bei der Fahrradnutzung sei Niedersachsen dank der guten Ausstattung von Straßen mit Radwegen bundesweit in der Spitzengruppe der Länder, betonte der Verkehrsminister. Mit dem Radkonzept wolle die Landesregierung einen Schritt weiter gehen und auch für mehr Sicherheit sorgen.

Mehr Radverkehr sei nicht allein eine Frage der Infrastruktur, erklärte Althusmann. „Fahrradfahren muss noch sicherer werden. Daher wollen wir die Zahl der getöteten und verletzten Radfahrenden bis 2025 ebenfalls um 20 Prozent reduzieren.“ Das Ministerium will unter anderem beim Einsatz von Abbiegeassistenten bei Lkw „am Ball bleiben“. In den Jahren 2018 und 2019 hatte die Zahl der Radunfälle und der dabei verletzten und getöteten Radfahrer in Niedersachsen neue Höchststände erreicht.

Radwege sollen breiter werden

Im Radkonzept sind insgesamt knapp 50 Maßnahmen in sieben sogenannten Handlungsfeldern vorgesehen, die bis 2025 nach und nach umgesetzt werden sollen. Unter anderem will das Land beim Bau breiterer und komfortablerer Radwege in den Kommunen künftig einheitlich bis zu 75 Prozent der Kosten übernehmen. Im Mittelpunkt sollen der Ausbau von Radwegen an Landesstraßen mit 10 Millionen Euro jährlich und Radschnellwegen (12 Millionen Euro) stehen.

Gefördert werden sollen zudem Fahrradstellplätze an Bahnhöfen (500 000 Euro) und Abstellmöglichkeiten in den Kommunen insgesamt – mit 100.000 neuen Bügeln (4 Millionen Euro). Beim Wettbewerb „Stadtradeln“ sollen binnen drei Wochen möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Das Land stellt den Kommunen dafür 150.000 Euro zur Verfügung.

„Fahrräder sind längst keine Randerscheinung im Alltagsverkehr mehr, sondern Ausdruck klimafreundlicher und individueller Mobilität, auf die zunehmend mehr Menschen zurückgreifen“, sagte Althusmann. Das Radkonzept sei ein Fahrplan, um diese Entwicklung in Niedersachsen nachhaltig zu unterstützen.

Grüne fordern mehr Geld

Die Grünen im Landtag sehen Althusmanns Pläne skeptisch. Der Grünen-Verkehrspolitiker Detlev Schulz-Hendel nannte die Mittel für kommunale Radwegförderung aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz völlig unzureichend. „Aktuell fließen von 75 Millionen Euro, die insgesamt zur Verfügung stehen, 64 Millionen in den Straßenbau und nur etwa 11 Millionen in den kommunalen Radwegebau“, kritisierte Schulz-Hendel. Althusmann müsse jetzt endlich „in die Pedale treten“ und ausreichend Geld zur Verfügung stellen.

Auch in der Landeshauptstadt Hannover spielt der Radverkehr eine wichtige Rolle. So plant das Rathaus mit seinem grünen Oberbürgermeister Belit Onay unter anderem ein sogenanntes Veloroutennetz – das sind Vorfahrtstrecken für Radfahrer, die sternförmig die Innenstadt und die Stadtteile besser und schneller miteinander verbinden sollen.

Von Marco Seng