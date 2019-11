Das Land Niedersachsen will der schwächelnden Windkraftbranche zur Hilfe kommen und hat zu einem Krisengipfel in der Staatskanzlei eingeladen. Bei Enercon sind 3000 Jobs in Gefahr, und der Streit um Abstandsregeln für Windräder spitzt sich zu. Lesen Sie hier, was uns HAZ-Leser zum Thema geschrieben haben.