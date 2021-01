Hannover

So leere Straßen sind der Traum aller Autofahrer. In ganz Niedersachsen gibt es am späten Vormittag trotz Glätte keinen einzigen Autobahnstau, ein klein wenig stockenden Verkehr allein im Oberharz. In Hannover gibt es nur auf der Podbi minimalen Zeitverlust – und dort auch nur zwei Minuten. „Das liegt am Lockdown“, sagt Holger Heuer, der in der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen/Region Hannover (VMZ) die Lage auf den Straßen beobachtet. Damit es auch dann zügig voran geht, wenn die Menschen wieder ins Büro, zu Fußballspielen, Konzerten und andere Veranstaltungen fahren, setzt Niedersachsen jetzt als erstes Bundesland auf eine weitgehend digitale Verkehrslenkung. Verkehrsminister Bernd Althusmann ( CDU) stellte am Donnerstag in Hannover das Projekt „Verkehrslage in Echtzeit“ vor, mit dem der Verkehr entzerrt werden soll.

Graphmasters liefert Echtzeitdaten

Die Tage des bisherigen Verkehrsmanagements, das die Informationen von Kameras und Schilderbrücken auswertet, sind demnach gezählt. Wichtiger als die wartungsaufwendigen Gerätschaften wird stattdessen Floating Car Data, die Echtzeitdaten fahrender Autos. Und hier kommen europaweit erfolgreiche Softwareentwickler ins Spiel, die in Niedersachsens Landeshauptstadt zu Hause sind: Das 2013 als Startup entstandene Unternehmen Graphmasters mit mittlerweile rund 50 Mitarbeitern und liefert die Daten, die auf den Bedarf der Verkehrslenker abgestimmt sind. Landesbehörde, Region Hannover und Polizei hatten zuvor Wünsche geäußert.

Holger Heuer von der Verkehrsmanagementzentrale VMZ hat auf seinen Monitoren die Straßen im Blick. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Wir haben mehr Daten als Google “

Das System weist die Verkehrslenker auf der Grundlage aktuell gemessener Durchschnittsgeschwindigkeiten nun aktiv auf Verkehrsstörungen hin. Die von Graphmasters gelieferten Werte, die 1,5 Millionen mal pro Minute erneuert werden, stammen insbesondere aus Navigationssystemen, nicht zuletzt der von dem Unternehmen selbst entwickelten kostenlosen Nunav-Navigations-App. Hinzu kommen Messungen von Induktionsschleifen in Straßen. „Wir haben mehr Daten als Google“, sagt Nico Aigner, der Leiter der Verkehrsmanagementzentrale, bezogen auf die Straßen im Land. „Und anders als bei Google entscheidet bei uns nicht irgendein Algorithmus, sondern wir, was eine Störung ist.“ Auf dieser Basis werde es auch nicht vorkommen, dass etwa Baustellen auch dann noch im System blieben, wenn sie in Wirklichkeit längst abgebaut sind. Verkehrsmeldungen sollen bei den Autofahrern schnell und sehr präzise bis hin zur kleinsten Kreisstraße ankommen.

Alexander Meister ist bei Graphmasters in Hannover-Marienwerder für den Bereich Verkehrslenkung zuständig. Quelle: Tim Schaarschmidt

Zurzeit läuft in der auf dem Üstra-Gelände an der Ihme angesiedelten Verkehrsmanagementzentrale in Hannover noch vieles per Telefon. Mitarbeiter Holger Heuer nimmt einen Anruf eines Nenndorfer Polizisten entgegen. „Okay, der Hund ist weg“, wiederholt der Operator in Hannover. „Nehmen wir raus.“ Sofort gibt er die Meldung per Computer an alle Radiosender weiter, die erst wenige Minuten zuvor die Autofahrer auf der A 2 bei Bad Nenndorf vor einem Hund auf der Fahrbahn gewarnt haben. Heuer wirft einen Blick auf die Videowand. Eine Brückenkamera liefert ihm über einen Monitor Livebilder vom dortigen Autobahnabschnitt. „Wäre schon Zufall gewesen, wenn ich den Hund da gesehen hätte“, sagt Heuer.

VMZ entstand vor der Expo 2000

Seit der Gründung der gemeinsamen Lenkungszentrale von Land und Region vor der Expo 2000 hat der VMZ-Mitarbeiter Niedersachsens Verkehrswege im Blick. In dieser Zeit habe sich der Lkw-Verkehr sichtlich vervielfacht, erzählt Heuer. Verringert habe sich dagegen leider die Bereitschaft der Autofahrer zu blinken. „Die Leute glauben, dass ihnen ihre modernen Autos alles abnehmen“, meint der Beobachter. „Vielleicht sogar das Denken.“ Auf den Monitoren seien immer häufiger Fahrzeuge zu sehen, deren Blinker beim Ausscheren nicht betätigt werden.

Verkehrslenkung soll dank KI verlässlicher werden

Auf Verkehrsbeobachter wie Heuer will die VMZ bei aller nun beanspruchten Künstlichen Intelligenz (KI) auch in Zukunft nicht verzichten. „Sie ergänzen die digitale Lenkung mit ihrer Erfahrung“, sagt Leiter Nico Aigner. So wüssten die Operatoren genannten Mitarbeiter etwa, wann bei VW Schichtwechsel ist, ab wann mit einer massenhaften Abreise vom Fußballstadion zu rechnen ist und für wann eine Bombenräumung angekündigt wurde. Mit diesem Wissen können sie die vom Rechner vorgegebenen digitalen Werte ergänzen und so die Ausweichhinweise für die Autofahrer mit beeinflussen. Bestimmte Strecken, die höchstwahrscheinlich in Kürze sonst dicht wären, können sie in den VMZ-Empfehlungen vorsorglich virtuell sperren. Die Autofahrer werden auf unterschiedliche andere Routen verwiesen. Auch solcher Umleitungsverkehr, der Anwohner an Ausweichstrecken übermäßig belasten würde, kann auf diese Weise vermieden werden.

„Wenn es nur drei Routen gibt, können wir keine vierte herbeizaubern“: Carsten Althaus von der Landesbehörde für Straßenbau. Quelle: Tim Schaarschmidt

Je mehr Autofahrer die App nutzen, desto präziser arbeitet sie

Je mehr Autofahrer die kostenlose, werbefreie und nach Angaben von Graphmasters besonders datensichere Navigations-App Nunav aus Hannover nutzen, desto besser lässt der Verkehr sich verteilen. Das System arbeit mit Schwarmintelligenz und erkennt so, wie viele Autos auf welchem Weg gerade zu einem bestimmten Ziel unterwegs sind. „Nunav bietet drei Fahrern möglicherweise drei verschiedene Routen dorthin an“, erläutert Alexander Meister, bei Graphmasters Experte für die Verkehrslenkung. So fahre der ein oder andere vielleicht einen ungewohnten oder mal etwas längeren Weg. Doch es kämen nicht alle gleichzeitig etwa auf dieselbe Kreuzung oder Baustelle zu.

In der Summe fließe der so gesteuerte Verkehr deutlich besser, im besten Fall entstehe nirgendwo Stau. Von der solidarisch angelegten Nunav-App profitierten auch diejenigen Autofahrer, die herkömmliche Navis nutzen. Das digitale System spare trotz mancher Umwege letztlich Sprit und schone das Klima. Bei Großveranstaltungen wie Konzerten und Messen hat das schon häufig gut funktioniert, etwa in Zusammenarbeit mit der Region Hannover oder Städten wie Hamburg und Frankfurt. Wird etwa als Ziel „ Helene Fischer“ oder „ Agritechnica“ eingegeben, schickt Nunav die aus allen Richtungen Anreisenden nicht in den Stau vor dem Haupteingang, sondern verteilt sie über Nebenstrecken direkt auf freie Parkplätze oder Park-and-Ride-Plätze.

Neue Navigations-App soll Staus verhindern Die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) Niedersachsen/Region Hannover bekommt einen neuen Internetauftritt. Vom 14. Januar an sollen die Nutzer Zugriff auf Kartendarstellungen haben, die den Verkehrsfluss auch abseits der Autobahnen detailliert wiedergeben. Baustellen, bisher unterhalb der Namen der jeweiligen Autobahn schlicht aufgelistet, werden ebenfalls grafisch anschaulich angezeigt. „Die neue Darstellung ist Smartphone-optimiert“, erläutert Carsten Althaus von der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Außerdem sei die überarbeitete Version weniger textlastig. Ein Routing ist hinterlegt, mit der sich die Autofahrer den aktuell besten Weg zu ihrem Ziel weisen lassen können; das ist bundesweit bisher einmalig. Die VMZ verwendet dabei die Nunav-Navigation des hannoverschen Unternehmens Graphmasters, die sie auch für ihre Verkehrslenkung einsetzt und die den Verkehr besser auf den Straßen verteilen soll. Über einen QR-Code können die Nutzer sich „ihre“ jeweils angeforderte Navigation von der Seite vmz-niedersachsen.de vom Desktop auf ihr Smartphone laden – oder sie verwenden gleich die kostenlose, werbefreie Nunav-App, deren Routen ständig der Verkehrslage angepasst werden. Der Vorteil gegenüber Google Maps und herkömmlichen Navigationssystemen der Autohersteller: Nunav reagiert innerhalb von Sekunden auf veränderten Verkehrsfluss auf der Strecke, indem es die gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit auf jedem Abschnitt erfasst – insbesondere über Bewegungsdaten der Nutzer während der Fahrt. Wird der Verkehr deutlich langsamer als üblich, vermutet das System einen Unfall oder eine andere Störung. Anders als Google und andere Systeme schickt es die Autofahrer dann nicht alle gleichzeitig auf die übliche Umleitungsstrecke und damit vielleicht in den nächsten Stau, sondern verteilt sie auf diverse alternative Routen. So sollen die Nutzer schneller ans Ziel kommen.

Paketdienste sind zufrieden

Etliche Paketdienste im In-und Ausland, die mit der App ihre Touren optimieren, zeigen sich ebenfalls sehr zufrieden. Die Landesregierung will so nun auch die Anfahrt zu den Corona-Impfzentren über die VMZ steuern – auf freiwilliger Basis. Wer „Impfzentrum Hannover“ und seinen Termin dort eingegeben hat, wird dann sogar an das rechtzeitige Losfahren erinnert.

Die App Nunav von Graphmasters setzt auf Schwarmintelligenz – und navigiert Autofahrer gezielt auch zu bestimmten Ereignissen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Für das deutsche Autobahnnetz ist die Zuständigkeit zum Jahreswechsel von den Ländern auf die neue Autobahn GmbH des Bundes übergegangen. Viele Beschäftigte der niedersächsischen Straßenbaubetriebe sind dorthin gewechselt, auch VMZ-Leiter Aigner. Die Autofahrer, so meint er, würden davon aber kaum etwas mitbekommen. Die Bundesautobahngesellschaft hat bereits Bedarf an der digitalen Verkehrslenkung signalisiert, wie Niedersachsen sie vormacht. „Wir haben schon zahlreiche Anfragen auch aus anderen Bundesländern“, sagt Minister Althusmann.

Eine erste Konsequenz im Alltag der Verkehrslenker in Hannover wird sein, dass viele Anrufe von Polizisten bei der VMZ wohl ausbleiben werden. Auch die Polizeidienststellen im Land können auf die digital erhobenen Daten zurückgreifen und sich auf den Weg zu einer Unfallstelle machen, zu der sie vielleicht noch gar keinen Notruf erhalten haben.

Manchmal allerdings, wenn einfach zu viele Autofahrer gleichzeitig von A nach B wollen, stößt auch die modernste Verkehrslenkung an ihre Grenzen, wie Carsten Althaus von der Landesbehörde für Straßenbau sagt: „Wenn es nur drei Routen gibt, können wir keine vierte herbeizaubern.“

Von Gabriele Schulte