Die in einem Gesetz zur Bekämpfung der Corona-Epidemie vorgesehene Zwangsrekrutierung von Ärzten und Pflegekräften ist vom Tisch. Die Sozialexperten der Regierungsfraktionen von SPD und CDU, Uwe Schwarz und Volker Meyer, erklärten nach einer Sitzung des Sozialausschusses, dass eine solche Maßnahme nicht notwendig sei. „Die Beschäftigten in Krankenhäusern sowie in Alten- und Pflegeeinrichtungen haben in der Krise eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass die zur Diskussion stehende Zwangsverpflichtung auch in medizinischen Ausnahmesituationen nicht erforderlich ist. Wir setzen daher weiter auf Freiwilligkeit und die bestmögliche Ausstattung mit Schutzkleidung“, erklärten die beiden Abgeordneten.

Ärzte reagieren mit Genugtuung

Der Plan hatte scharfen Protest vor allem von Niedersachsens Ärztekammerpräsidentin Martina Wenker ausgelöst. Wenker wie auch der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, Mark Barjenbruch, reagierten „mit großer Genugtuung“ auf den Sinneswandel im Landtag. „Damit haben unsere intensiven Gespräche der vergangenen Tage Erfolg gehabt. Wir bedanken uns insbesondere bei den Fraktionen von CDU, SPD und Grünen für die konstruktiven Gespräche“, erklärten Wenker und Barjenbruch.

„Eine Zwangsverpflichtung von Mitarbeitenden der medizinischen Berufe, egal ob Pflegekräfte oder Ärztinnen und Ärzte, ist vom Tisch und würde keine Zustimmung von den Regierungsfraktionen erhalten“, betont der SPD-Sozialexperte Uwe Schwarz. Man plädiere stattdessen für ein Register auf freiwilliger Basis, um im Bedarfsfall ausreichend Fachkräfte schnell zu rekrutieren. Denkbar sei, dass eine Regelung analog zu Bayern gefunden werde. Dort könne die zuständige Behörde die Berufsvertretungen in Form der Kammern verpflichten, ihr kostenfrei Auskünfte zu ihren aktiven oder bereits im Ruhestand befindlichen Mitglieder zu übermitteln.

Von Michael B. Berger