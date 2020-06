Hannover

Die AfD fordert, sämtliche Corona-Schutzmaßnahmen in Niedersachsen aufzuheben. Einen entsprechenden Antrag will die AfD-Landtagsfraktion in der kommenden Woche ins Parlament einbringen. Nach Angaben der Partei sind in Niedersachsen nur noch etwas mehr 1000 Menschen am Coronavirus erkrankt. Das entspreche 0,013 Prozent der Bevölkerung.

Wirtschaft hängt am Tropf

„Solche Zahlen rechtfertigen nicht erhebliche Eingriffe in das Leben“, sagte Fraktionschefin Dana Guth am Donnerstag. Das Infektionsgeschehen gehe seit Wochen zurück, daran änderten auch so genannte Hotspots nichts. Vor allem die Wirtschaft hängt laut Guth durch die Einschränkungen weiter am Tropf. „Einziger Ausweg kann nur sein, zum normalen Leben zurückzukehren.“

Guth warf der Landesregierung „ Panikmache in der Bevölkerung“ vor. Das Einreiseverbot für Menschen aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf wegen des Corona-Ausbruchs im Fleischereiunternehmen Tönnies sei eine Stigmatisierung. Die AfD habe am Anfang die Maßnahmen der Regierung mitgetragen, jetzt sei es aber Zeit für ein Umdenken. „Das Virus wird bleiben, es werden sich Menschen anstecken. Das Risiko gehört zum normalen Leben“, sagte Guth.

Radwegebau in der Corona-Krise ? „Absurd“

Der AfD-Abgeordnete Peer Lilienthal kritisierte in diesem Zusammenhang das Corona-Rettungspaket von 8,4 Milliarden Euro. 2 Milliarden hätten genügt, sagte Lilienthal. Es wäre besser, die einschränkenden Maßnahmen für die Wirtschaft zurückzuführen. Zudem könne das Land 2 Milliarden Euro einsparen. In der Corona-Krise Radwege oder E-Ladesäulen zu finanzieren sei „einfach absurd“.

Von Marco Seng