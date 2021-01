Hannover

In Niedersachsen begrüßte die CDU-Spitze die Wahl ihres Favoriten Armin Laschet zum neuen Bundesvorsitzenden der Christdemokraten. Mit ihm werde ein erfahrener Regierungschef Vorsitzender der erfolgreichsten Partei Europas, erklärte CDU-Landeschef Bernd Althusmann am Sonnabend unmittelbar nach der Wahl. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Althusmann : Reihen hinter Laschet schließen

Althusmann sprach von einem „spannenden und fairen Wahlkampf“ in den vergangenen Wochen. Es gelte nun wie versprochen, „die Reihen hinter unserem neuen Bundesvorsitzenden zu schließen und als Union geschlossen in den Bundestagswahlkampf zu ziehen“. Althusmann forderte den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und die CSU auf, die Frage der Kanzlerkandidatur zeitnah zu klären: „ Armin Laschet hat bewiesen, dass er erfolgreich eine Landesregierung im bevölkerungsreichsten Bundesland führen kann. Wer das kann, kann grundsätzlich auch Bundeskanzler.“

Toepffer : Die Herzen erreicht

Der CDU-Fraktionschef im Landtag, Dirk Toepffer, sagte der HAZ, er sei froh, dass der innerparteiliche Streit ein Ende habe. Es sei Laschet gelungen, in seiner Rede die Herzen anzusprechen und sich als Mensch zu präsentieren. „Ich bin mir sicher, dass er alle unterschiedlichen Gruppen in der CDU und in der Gesellschaft erreicht“, sagte Toepffer. „Glück auf, Armin Laschet“, wünschte CDU-Fraktionsvize Mareike Wulf in Anspielung auf die Bergbau-Rede des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten.

Junge Union fordert Generationengerechtigkeit

Die Junge Union (JU), die sich für Merz ausgesprochen hatte, erklärte, die CDU müsse nun das Ergebnis geschlossen akzeptieren. „Es gilt für Armin Laschet jetzt, die Ärmel hochzukrempeln, alle Kraft auf die Bewältigung der Corona-Krise zu legen und die Partei zusammenzuhalten“, erklärte JU-Landeschef Christian Fühner. Inhaltlich erhoffe er sich „Schwerpunkte auf einer generationengerechten Politik, mehr Anstrengungen für Innovationsförderung und das aktive Gestalten des digitalen Wandels“.

