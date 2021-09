Hannover

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) befürchtet, dass die derzeit hohe Inflation von knapp vier Prozent kein vorübergehendes Phänomen bleiben wird. „Eine recht expansive Geldpolitik gepaart mit einer ausgedehnten Fiskalpolitik ist eine unheilige Allianz und birgt eine weitere Inflationsgefahr“, sagte Hilbers am Mittwoch im niedersächsischen Landtag. Der Finanzminister mahnte die baldige Rückkehr zu einem Abbau der Staatsschulden an. Mit dem Doppelhaushalt 2022/23, der am Mittwoch im Landtag eingebracht wurde, soll nach Hilbers Worten eine Konsolidierung der Landesfinanzen wieder möglich werden.

Keine zusätzliche Stützung für die Kommunen

Wegen Corona hat das Land 2020 und 2021 rund zehn Milliarden Euro an zusätzlichen Krediten aufgenommen. Der Etat wird im kommenden Jahr ein Volumen von rund 36,6 Milliarden und 37, 1 Milliarden im Jahr 2023. Hilbers skizzierte, dass man in einigen Bereichen besser als erwartet durch die Krise gekommen sei. So seien die Gewerbesteuerausfälle in 2020 um 290 Millionen Euro geringer ausgefallen als erwartet. Auch habe man im kommunalen Finanzausgleich entgegen der Erwartungen rund 303 Millionen Euro mehr herausbekommen. „Insgesamt haben wir den Kommunen mehr als 593 Millionen mehr zur Verfügung gestellt als es die Prognosen vorsahen. Das ist mehr als die Hälfte des ursprünglichen Programms.“ Mit dem neuen Haushalt werde es aber keine weiteren Stützungsmaßnahmen für die Kommunen geben, betonte Hilbers.

Mit dem Etat ist auch der Wegfall von 2000 Stellen mit einem kw-Vermerk (“kann wegfallen“) geplant. Hier gibt es vor allem bei der Polizei große Proteste. Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat schon Korrekturen nach den Fraktionsberatungen angekündigt.

Opposition: Gemeinsamkeit der Regierung ist aufgebraucht

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg sagte zu dem von Hilbers präsentierten Etatwerk, von der rot-schwarzen Landesregierung sei nicht mehr viel zu erwarten. Es sei bezeichnend, wenn Hilbers betone, man bewahre die Strukturen im Land. Denn die Koalition verweigere sich der Notwendigkeit von Zukunftsinvestitionen, etwa in den Wohnungsbau oder die Digitalisierung. FDP-Fraktionschef Stefan Birkner sagte, dass die Rede des Finanzministers zeige, „dass es keinen gemeinsamen Geist mehr in dieser Regierung gibt“. Der vorgelegte Etat sei das letzte gemeinsame Projekt dieser Regierung. Dabei habe man noch ein Jahr bis zur nächsten Landtagswahl vor sich. „Mir graust’s“, sagte Birkner.

Die SPD-Finanzexpertin Frauke Heiligenstadt, die in den Bundestag wechseln will, widersprach, ebenso der CDU-Finanzexperte Ulf Thiele. Das Problem beim mangelnden Wohnungsbau seien derzeit nicht die Finanzen, sondern Material- und Personalmangel. „Geld baut keine neuen Häuser“, sagte Thiele. Heiligenstadt wies darauf hin, dass mit dem Doppelhaushalt auch die vielfach geforderte Einführung der dritten Kraft in Kitas ermöglicht werde – aber erst ab 2023.

