Hannover

Der Geschäftsführer der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, Jens-Christian Wagner, wirft der AfD Einschüchterungsversuche vor. Wagner hatte im Februar in einem Interview mit der „ Süddeutschen Zeitung“ über rechtsradikale Attacken auf die Erinnerungskultur berichtet und dabei aus dem Gedächtnis aus dem Landeswahlprogramm der AfD von 2017 zitiert. „Die Finanzierung staatlicher Kultureinrichtungen dient in erster Linie dazu, dem Volk Zugang zu Meisterwerken der Musik- und Theaterliteratur zu ermöglichen […].“ Allerdings hatte er nicht richtig zitiert, sondern statt „in erster Linie“ das Wort „ausschließlich“ verwendet. Die AfD revanchierte sich mit der Zusendung einer Unterlassungserklärung, die Wagner mit der Drohung einer sehr hohen Geldstrafe verpflichtete, diesen Satz nicht zu wiederholen.

In sozialen Medien bedroht

Wagner sieht dieses Verhalten als Versuch, kritische Stimmen aus der Gedenkstättenarbeit einzuschüchtern und letztlich mundtot zu machen. So habe die AfD auch beleidigende und drohende Kommentare gegen ihn auf ihrer Facebook-Seite zugelassen.

Anzeige

„Reaktionäres Kunst- und Kulturverständnis“

„Dass ich die Passage aus dem AfD-Wahlprogramm nicht ganz korrekt wiedergegeben habe, bedauere ich“, sagt Wagner. „Im Kern ändert die Bezeichnung ‚in erster Linie‘ nach meiner Auffassung aber nichts an der Gesamtaussage: Das Wahlprogramm offenbart ein reaktionäres Kunst- und Kulturverständnis, und man kann vermuten, dass die AfD nicht an die Förderung von Gedenkstätten oder emanzipatorischen Kunst- und Kulturformaten denkt, wenn sie ‚in erster Linie‘ den Zugang des Volkes zu Meisterwerken in Musik und Theater fordert.“

Weitere HAZ+ Artikel

Es sei bezeichnend, dass sich im Wahlprogramm der AfD im Gegensatz zu den Programmen fast aller anderen Parteien keine Aussagen zur Bedeutung der Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen finden lassen, erklärte Wagner in einer Pressemitteilung.

Die AfD erklärte daraufhin, mit der strafbewehrten Unterlassungserklärung sei es „offiziell“, dass Wagner mit unwahren Behauptungen gegen die Partei agitiere. Wagner instrumentalisiere die Opfer des Nationalsozialismus „für einen parteipolitischen Kampf gegen die AfD“, meinte die AfD-Landtagsfraktionsvorsitzende Dana Guth.

Wagner hatte sich mit Verweis auf den großen Protest jüdischer Opferverbände bereits 2017 erfolgreich dagegen gestellt, dass auch die AfD einen Sitz im Stiftungsbeirat der Gedenkstätte Bergen-Belsen erhielt.

Lesen Sie auch

Von Michael B. Berger