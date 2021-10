Hannover

Der Ausgang der Bundestagswahl hat auch markante Auswirkungen auf die Landtagsfraktion der Grünen, die mit dem früheren Umweltminister Stefan Wenzel und dem Parlamentarischen Geschäftsführer Helge Limburg zwei ihrer realpolitisch ausgerichteten Köpfe verliert. Doch für den Juristen und sehr um Ausgleich bemühten Fraktionsmanager Helge Limburg haben die Grünen adäquaten Ersatz gefunden. So wählten sie mit großer Mehrheit (elf gegen eine Stimme) den 42-Jährigen Politikwissenschaftler Gerald Heere zum Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktion.

Auch der Landesvorsitzende rückt in Hannover nach

Heere hatte sich bereits in der vergangenen Wahlperiode als finanzpolitischer Sprecher einen Namen gemacht. Er wird zum realpolitischen Flügel der Partei gerechnet, der in der Landtagsfraktion allerdings so gut wie kaum vertreten ist. Fraktionschefin Julia Willie Hamburg betonte, dass die Flügelkämpfe schon seit Längerem der Vergangenheit angehörten. Bei der Aufstellung der Wahllisten spielen sie indes eine große Rolle, was Heere wie auch andere vor der letzten Wahl mit ihren vergleichsweise schlechten Listenplätzen spürten. Der künftige Abgeordnete war bislang Büroleiter des Bremer Finanzsenators Dietmar Strehl. Er habe das Thema Finanzen „jetzt auch einmal von der anderen Seite kennengelernt“, sagte der Oppositionspolitiker am Donnerstag. Das könne sehr hilfreich sein. Er wird auch Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Landtages.

Kein unbekannter Nachrücker ist auch Landeschef der Grünen, Hans-Joachim Janßen. Der 60-Jährige Landespfleger war bereits zwischen 2003 und 2008 sowie zwischen 2013 und 2017 Mitglied des Landtages und will sich um die Bereiche Migration und Kommunalpolitik kümmern. Dass er nun noch für ein Jahr hauptberuflich Politiker sein werde, widerspreche (wegen der kurzen Dauer) nicht der Trennung von Amt und Mandat, wie sie die Grünen pflegen, betonte Janßen. Den Landesvorsitz teilt sich der Mann aus der Wesermarsch mit der Osnabrückerin Anne Kura.

Auswirkungen der Ampel völlig unklar

Für den Göttinger Stefan Wenzel, der jetzt den Wahlkreis Cuxhaven im Bundestag vertritt, rückt die Göttingerin Marie Kollenrott (37) nach, die bereits bei Wenzel in der Landtagsfraktion arbeitete und stellvertretende Geschäftsführerin des Landesverbandes Erneuerbare Energien war. Sie wird sich um Rechts- und Verfassungsfragen kümmern. Fraktionschefin Hamburg betonte, dass man sehr erfahrene Nachrückerinnen und Nachrücker bekomme, was in einer so kleinen Fraktion sehr wichtig sei.

Hamburg sagte, es sei völlig unklar, wie sich eine mögliche Ampelkoalition auf die Landespolitik in Niedersachsen auswirken werde. „Wir erleben hier derzeit, dass sowohl SPD und CDU nicht liefern. Der Ministerpräsident bekommt es noch nicht einmal hin, eine progressive Klimapolitik zu machen.“

Von Michael B. Berger