Hannover

Angesichts rapide steigender Preise für Ackerland fordern die niedersächsischen Grünen mehr Transparenz und Restriktionen auf dem Grundstücksmarkt. „Die Länder sind am Zug, die Landwirtschaft vor der bereits grassierenden Bodenspekulation zu schützen“, sagte die stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Miriam Staudte, der HAZ. In der Landtagssitzung am kommenden Dienstag will die Partei einen Entwurf für ein Gesetz einbringen, das branchenfremde Investoren bremsen soll.

Kaufpreis hat sich in zehn Jahren mehr als verdoppelt

Mit der Gesetzesinitiative möchten die Grünen der in Hannover regierenden großen Koalition Dampf machen, etwas gegen die starken Preisanstiege zu unternehmen. Zwischen 2011 und 2019 habe sich der durchschnittliche Kaufpreis eines Hektars landwirtschaftlicher Nutzfläche in Niedersachsen mehr als verdoppelt, erklärte die Partei. Er lag nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2019 bei knapp 38 .200 Euro je Hektar; dies waren knapp 5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Niedersachsen lag bei den Preissteigerungen damit in dem Jahr bundesweit auf Platz drei – hinter Thüringen und Brandenburg mit einem Anstieg von 9 beziehungsweise 7 Prozent.

Miriam Staudte (Bündnis90/Die Grünen), stellvertretende Fraktionsvorsitzende im niedersächsischen Landtag und Sprecherin für Landwirtschaft & Ernährung, Atompolitik, Tierschutz, Forst, Jagd & Fischerei. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Sorge bereitet Landwirten und den Grünen die Tatsache, dass häufig branchenfremde Investoren Agrarflächen erwerben wollen. In Niedersachsen sei 2019 bundesweit die meiste Fläche verkauft worden – rund 12 .500 Hektar, gefolgt von Sachsen-Anhalt (12. 200 Hektar), Brandenburg (11. 800 Hektar) und Mecklenburg-Vorpommern (11. 300 Hektar). Auch die Pachtpreise haben nach der jüngsten Landwirtschaftszählung zwischen 2010 und 2019 kräftig zugelegt – um 69 Prozent.

Branchenfremde Investoren abwehren

Aus diesen Gründen müsse das Land jetzt eingreifen, sagte Staudte. Das neue Gesetz solle branchenfremde Investoren abwehren und die Konzentration der Flächen auf immer wenige Landwirte bremsen sowie für mehr Transparenz sorgen. Ortsansässige Bauern sollen nach den Plänen der Grünen eher zum Zuge kommen – und nicht Interessenten mit einer marktbeherrschender Stellung, etwa wenn sie bereits das Doppelte der durchschnittlichen Fläche besitzen. „Letztlich werden die Landkreise und kreisfreien Städte ermächtigt, über die Grundstücksverkehrsausschüsse Verkäufe zu verhindern oder Auflagen zu machen“, hieß es.

Ein derartiges Agrarstrukturgesetz hatte bereits die frühere rot-grüne Landesregierung vor vier Jahren auf den Weg gebracht. Es war schon in der Verbandsanhörung, fiel dann aber unter den Tisch, weil sich im Sommer 2017 plötzlich die rot-grüne Regierung auflöste, nachdem die Grüne Elke Testen zur CDU übergelaufen war. Jetzt wollen die Grünen einen neuen Versuch starten.

Von Michael B. Berger