Niedersachsens Gymnasiallehrer klagen über zu hohe Arbeitsbelastung

Hannover

Gestützt auf eine bundesweite Befragung hat der Philologenverband Niedersachsen eine zu hohe Arbeitsbelastung von Gymnasiallehrern beklagt. Über drei Viertel der niedersächsischen Befragten klagten über fehlende Ruhezonen in den Schulen oder durch ein zu hohes Arbeitspensum verursachte ausbleibende Erholungsphasen am Wochenende, sagte der Vorsitzende des Philologenverbandes Niedersachsen, Horst Audritz, am Montag.

Mehr als die Hälfte leide unter einem hohen Lärmpegel im Klassenzimmer. „Die Befragung zeigt deutlich auf, welche Faktoren unsere Lehrkräfte in ihrem Arbeitsalltag stark beeinträchtigen“, sagte Audritz. Das Thema Lehrer-Gesundheit müsse verstärkt in den Fokus genommen werden.

Leistungsunterschiede bereiten die meisten Probleme

Das Institut für Präventivmedizin Rostock hatte im Auftrag des Deutschen Philologenverbandes rund 16 000 Gymnasiallehrer bundesweit zu ihrer Arbeit befragt. Fast alle Befragten (95 Prozent) nannten demnach große Unterschiede zwischen den Schülern als Hauptgrund für die empfundene Belastung im Job. Als zweithäufigster Grund wurde ein zu hohes Arbeitspensum genannt (90 Prozent), dahinter folgen zu wenig Pausen im Schulalltag (72).

„Die Arbeitsbelastung an unseren Gymnasien ist noch immer viel zu hoch und die problematischen Rahmenbedingungen für die Lehrerinnen und Lehrer wurden nicht verbessert“, meinte Audritz. Von Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) forderte er die Senkung der Unterrichtsverpflichtung um eine Stunde sowie den Abbau unnötiger bürokratischer Aufgaben.

Der Philologenverband vertritt die gut 176 000 Gymnasiallehrkräfte in Deutschland. Deren Arbeitsbelastung sei bisher nicht zusammenhängend erforscht worden, hieß es vorab vom Verband. Erstmals gebe es nun eine solche Studie zum Thema.

Von RND/lni